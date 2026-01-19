Went to the airport to welcome my brother, His Highness Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, President of the UAE. His visit illustrates the importance he attaches to a strong India-UAE friendship. Looking forward to our discussions.@MohamedBinZayed pic.twitter.com/Os3FRvVrBc — Narendra Modi (@narendramodi) January 19, 2026

मिडिल ईस्ट में तनाव के बीच राष्ट्रपति की यात्रा

पश्चिम एशिया के हालातों पर चर्चा की संभावना UAE राष्ट्रपति की यह यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब पश्चिम एशिया (Middle East) में तनाव चरम पर है। ईरान-अमेरिका के बीच बढ़ती तल्खी, गाजा में जारी अस्थिरता और यमन में सऊदी अरब-यूएई से जुड़े अनसुलझे संघर्षों के बीच यह मुलाकात बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, द्विपक्षीय वार्ता के दौरान क्षेत्रीय घटनाक्रमों पर चर्चा होगी और कई महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों (MoUs) पर हस्ताक्षर होने की संभावना है।