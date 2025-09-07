PM मोदी क्यों बैठे आखिरी कतार में, सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल, पढ़िए क्या है पूरा मामला

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हुई। इसमें वे सांसद की तरह शामिल हुए और कार्यक्रम की कार्यवाही में शुरुआत से ही हिस्सा लिया। लोगों में यह जानने की उत्सुकता थी कैसी कार्यशाला थी तो चलिए हम आपको बताते हैं।यह कार्यशाला उपराष्ट्रपति चुनाव की तैयारी के लिए भाजपा सांसदों के लिए आयोजित की गई थी। उपराष्ट्रपति चुनाव 9 सितंबर को होने वाला है और एनडीए ने 425 सांसदों की उपस्थिति सुनिश्चित करने की रणनीति बनाई है। कार्यशाला में सांसदों को मतदान प्रक्रिया की बारीकियां समझाई गईं ताकि कोई गलती न हो।