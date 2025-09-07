PM मोदी क्यों बैठे आखिरी कतार में, सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल, पढ़िए क्या है पूरा मामला

यह कार्यशाला उपराष्ट्रपति चुनाव की तैयारी के लिए भाजपा सांसदों के लिए आयोजित की गई थी। उपराष्ट्रपति चुनाव 9 सितंबर को होने वाला है और एनडीए ने 425 सांसदों की उपस्थिति सुनिश्चित करने की रणनीति बनाई है। कार्यशाला में सांसदों को मतदान प्रक्रिया की बारीकियां समझाई गईं ताकि कोई गलती न हो।ALSO READ: Cancer Vaccine : रूस ने बनाई कैंसर की वैक्सीन, 3 साल तक चला प्रीक्लिनिकल ट्रायल, नहीं पड़ेगी कीमोथैरेपी की जरूरत, कब तक होगी रोलआउट
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया, "दिल्ली में 'संसद कार्यशाला' में शामिल हुआ। पूरे भारत से सांसद साथियों और अन्य वरिष्ठ नेताओं ने विविध मुद्दों पर अपने बहुमूल्य विचारों का आदान-प्रदान किया।"— ANI_HindiNews (@AHindinews) September 7, 2025
उन्होंने आगे कहा, "हमारी पार्टी में 'संसद कार्यशाला' जैसे मंच महत्वपूर्ण हैं… pic.twitter.com/VgsT8jldUi
एनडीए सांसदों की कार्यशाला में आख़िरी पंक्ति में बैठे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ये शक्ति है भाजपा की हर कोई कार्यकर्ता है यहाँ संगठन मैं @BJP4India @narendramodi pic.twitter.com/lAeuok818C— Ravi Kishan (@ravikishann) September 7, 2025