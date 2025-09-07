Biodata Maker

PM मोदी क्यों बैठे आखिरी कतार में, सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल, पढ़िए क्या है पूरा मामला

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

नई दिल्ली , रविवार, 7 सितम्बर 2025 (18:21 IST)
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हुई। इसमें वे सांसद की तरह शामिल हुए और कार्यक्रम की कार्यवाही में शुरुआत से ही हिस्सा लिया। लोगों में यह जानने की उत्सुकता थी कैसी कार्यशाला थी तो चलिए हम आपको बताते हैं।
यह कार्यशाला उपराष्ट्रपति चुनाव की तैयारी के लिए भाजपा सांसदों के लिए आयोजित की गई थी। उपराष्ट्रपति चुनाव 9 सितंबर को होने वाला है और एनडीए ने 425 सांसदों की उपस्थिति सुनिश्चित करने की रणनीति बनाई है। कार्यशाला में सांसदों को मतदान प्रक्रिया की बारीकियां समझाई गईं ताकि कोई गलती न हो।
 
इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी आगे की सीट पर न बैठकर सबसे पिछली पंक्ति में बैठे और एक सामान्य कार्यकर्ता की तरह बैठक में भाग लिया। इस दौरान सांसदों ने एक प्रस्ताव पारित कर पीएम मोदी को ऐतिहासिक #GenNextGST रिफॉर्म्स के लिए शुभकामनाएं दीं। 
भाजपा ने उपराष्ट्रपति चुनाव की रणनीति और तैयारी के लिए दिल्ली में सांसदों की एक विशेष कार्यशाला आयोजित की थी। इस कार्यक्रम की कार्यवाही आज सुबह से शुरू हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसमें शुरुआत से ही हिस्सा लिया। मीडिया खबरों के अनुसार पीएम मोदी जब वहां पहुंचे तो उन्होंने आगे की सीट पर बैठने की बजाय पीछे की पंक्ति चुन ली। वे एक सामान्य कार्यकर्ता या सांसद की तरह बैठक में शामिल हुए और सभी चर्चाओं में सक्रिय रूप से भाग लिया। Edited by : Sudhir Sharma

