सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में शामिल हुए PM मोदी, मंदिर में किया अभिषेक और दर्शन-पूजन

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

नई दिल्ली , शनिवार, 10 जनवरी 2026 (23:12 IST)
Prime Minister Narendra Modi : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को गुजरात के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल सोमनाथ मंदिर पहुंचे। यहां मंदिर में उन्होंने पूजा-अर्चना और ओंकार मंत्र जाप किया। स्वाभिमान पर्व के तहत 3000 ड्रोन शो भी आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी का यहां जोरदार स्वागत किया गया। सड़क के दोनों तरफ बड़ी संख्या में खड़े लोग प्रधानमंत्री का अभिवादन करते नजर आए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सोमनाथ केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि भारत की सभ्यतागत विरासत, आस्था और स्वाभिमान का प्रतीक है। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व 8 से 11 जनवरी तक आयोजित किया जा रहा है, जो आस्था और भारत के इतिहास के 1000 साल पूरे होने का प्रतीक है।

खबरों के अनुसार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को गुजरात के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल सोमनाथ मंदिर पहुंचे। यहां मंदिर में उन्होंने पूजा-अर्चना और ओंकार मंत्र जाप किया। स्वाभिमान पर्व के तहत 3000 ड्रोन शो भी आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी का यहां जोरदार स्वागत किया गया। सड़क के दोनों तरफ बड़ी संख्या में खड़े लोग प्रधानमंत्री का अभिवादन करते नजर आए।
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सोमनाथ केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि भारत की सभ्यतागत विरासत, आस्था और स्वाभिमान का प्रतीक है। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के तहत अरब सागर के तट पर एक भव्य ड्रोन शो का आयोजन किया गया, जिसमें करीब 3000 ड्रोन ने आसमान में अद्भुत दृश्य रचे। मोदी ‘सोमनाथ स्वाभिमान पर्व’ के तहत सोमनाथ मंदिर में ॐकार मंत्र के जाप में भाग लिया।

72 घंटे तक चलने वाले ॐकार मंत्रोच्चार के बीच सोमनाथ मंदिर के ऊपर रात का आसमान आतिशबाजी से जगमगा उठा। ड्रोन शो में त्रिशूल, ओम, भगवान शिव का तांडव, वीर हमीरजी, अहिल्याबाई होल्कर, सरदार वल्लभभाई पटेल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आकृतियां दिखाई गईं।
साथ ही सोमनाथ मंदिर पर हुए ऐतिहासिक आक्रमण और स्वाभिमान पर्व के प्रतीकों को भी दर्शाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को सुबह शौर्य यात्रा में भाग लेंगे, जो सोमनाथ मंदिर की रक्षा करते हुए प्राणों की आहुति देने वालों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आयोजित एक औपचारिक जुलूस है।
शौर्य यात्रा में 108 घोड़ों का प्रतीकात्मक जुलूस निकाला जाएगा, जो वीरता और बलिदान का प्रतीक होगा। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व 8 से 11 जनवरी तक आयोजित किया जा रहा है, जो आस्था और भारत के इतिहास के 1000 साल पूरे होने का प्रतीक है।
Edited By : Chetan Gour

