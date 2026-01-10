सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में शामिल हुए PM मोदी, मंदिर में किया अभिषेक और दर्शन-पूजन

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सोमनाथ केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि भारत की सभ्यतागत विरासत, आस्था और स्वाभिमान का प्रतीक है। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के तहत अरब सागर के तट पर एक भव्य ड्रोन शो का आयोजन किया गया, जिसमें करीब 3000 ड्रोन ने आसमान में अद्भुत दृश्य रचे। मोदी ‘सोमनाथ स्वाभिमान पर्व’ के तहत सोमनाथ मंदिर में ॐकार मंत्र के जाप में भाग लिया।72 घंटे तक चलने वाले ॐकार मंत्रोच्चार के बीच सोमनाथ मंदिर के ऊपर रात का आसमान आतिशबाजी से जगमगा उठा। ड्रोन शो में त्रिशूल, ओम, भगवान शिव का तांडव, वीर हमीरजी, अहिल्याबाई होल्कर, सरदार वल्लभभाई पटेल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आकृतियां दिखाई गईं।