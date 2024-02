इस बार BJP 370, NDA 400 पार, PM मोदी के दावे पर क्या बोला विपक्ष

Motion of Thanks in Lok Sabha : विपक्षी दलों ने लोकसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) के 400 से अधिक सीटें जीतने के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दावे को ''सपना'' करार दिया और दावा किया कि सोमवार को संसद में उनकी “अतिशयोक्तिपूर्ण बयानबाजी” से पता चलता है कि वे दोबारा चुनाव जीतने को लेकर आश्वस्त नहीं हैं। प्रधानमंत्री ने लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा का जवाब दिया।