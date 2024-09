राहुल गांधी के खिलाफ विवादित बयानों पर भड़कीं प्रियंका, PM मोदी और अमित शाह पर लगाया यह आरोप

Priyanka Gandhi Vadra got angry over controversial statements against Rahul Gandhi : कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ दिए गए विवादित बयानों को लेकर बुधवार को आरोप लगाया कि यह एक सुनियोजित अभियान है जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा गृहमंत्री अमित शाह की शह मिल रही है और कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है।