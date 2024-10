सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी को विपक्षी दलों ने बताया अलोकतांत्रिक व कायरतापूर्ण कार्रवाई

Protest against the arrest of Sonam Wangchuk : कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक (Sonam Wangchuk) तथा कई अन्य लद्दाखवासियों को हिरासत में लिए जाने की आलोचना करते हुए मंगलवार को कहा कि इस तरह की 'अलोकतांत्रिक' (undemocratic) कार्रवाई को स्वीकार नहीं किया जा सकता।