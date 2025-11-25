Hanuman Chalisa

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






बिहार की पूर्व CM राबड़ी देवी को मिला नोटिस, खाली करना होगा सरकारी आवास, कहां होगा नया ठिकाना?

Advertiesment
हमें फॉलो करें Rabri Devi will have to vacate government residence

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

पटना , मंगलवार, 25 नवंबर 2025 (20:37 IST)
Notice to Rabri Devi : बिहार की नीतीश कुमार सरकार ने राज्‍य की पूर्व मुख्‍यमंत्री राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर स्थित सरकारी आवास खाली करने का आदेश दिया है। भवन निर्माण विभाग ने इस बाबद आदेश जारी किया है। पूर्व मुख्‍यमंत्री राबड़ी देवी इस आवास में 20 वर्षों से रह रहीं थीं। उससे पहले इस बंगले में उनके भाई साधु यादव रहते थे। भवन निर्माण विभाग ने आज राबड़ी देवी को नया आवास 39 हार्डिंग रोड आवंटित कर दिया है। राबड़ी देवी ने 25 जुलाई 1997 को लालू प्रसाद यादव के चारा घोटाले में इस्तीफे के बाद बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी।

खबरों के अनुसार, बिहार की नीतीश कुमार सरकार ने राज्‍य की पूर्व मुख्‍यमंत्री राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर स्थित सरकारी आवास खाली करने का आदेश दिया है। भवन निर्माण विभाग ने इस बाबद आदेश जारी किया है। पूर्व मुख्‍यमंत्री राबड़ी देवी इस आवास में 20 वर्षों से रह रहीं थीं।
ALSO READ: राबड़ी देवी का बड़ा बयान, तेजस्वी की जान को खतरा, 4 बार मारने की कोशिश हुई
उससे पहले इस बंगले में उनके भाई साधु यादव रहते थे। भवन निर्माण विभाग ने आज राबड़ी देवी को नया आवास 39 हार्डिंग रोड आवंटित कर दिया है। राबड़ी देवी ने 25 जुलाई 1997 को लालू प्रसाद यादव के चारा घोटाले में इस्तीफे के बाद बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। उसी समय उन्हें यह सरकारी बंगला मिला था।

नोटिस और आदेश के बाद अब राजनीति‍ शुरू हो गई है। राजद के प्रदेश अध्‍यक्ष मंगनीलाल मंडल ने कहा कि सरकार परेशान करने की नीयत से ऐसा कर रही है। उन्‍होंने कहा कि आखिर 20 वर्षों बाद ऐसी क्‍या आपदा आ गई है कि राबड़ी देवी को आवास खाली करने को कहा गया है।
ALSO READ: Bihar Politics : बिहार में नीतीश कुमार के साथ आने के लिए तैयार AIMIM चीफ ओवैसी, लेकिन रख दी एक शर्त
वहीं भाजपा ने राबड़ी देवी को भेजे गए नोटिस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अगर सरकार ने उन्हें 10 सर्कुलर रोड वाला घर खाली करने का आदेश दिया है, तो उन्हें तुरंत घर छोड़ देना चाहिए। खबरों के अनुसार, पूर्व मुख्‍यमंत्री राबड़ी देवी के बेटों तेजस्‍वी यादव और तेज प्रताप यादव को भी सरकारी आवास खाली करने को कहा गया है। हालांकि इसकी पुष्‍ट‍ि नहीं हुई।
Edited By : Chetan Gour

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

अयोध्या में ध्वजारोहण, धर्मध्वज पर अंकित हर चिह्न की है खास विशेषता

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels