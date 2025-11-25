बिहार की पूर्व CM राबड़ी देवी को मिला नोटिस, खाली करना होगा सरकारी आवास, कहां होगा नया ठिकाना?

Notice to Rabri Devi : बिहार की नीतीश कुमार सरकार ने राज्‍य की पूर्व मुख्‍यमंत्री राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर स्थित सरकारी आवास खाली करने का आदेश दिया है। भवन निर्माण विभाग ने इस बाबद आदेश जारी किया है। पूर्व मुख्‍यमंत्री राबड़ी देवी इस आवास में 20 वर्षों से रह रहीं थीं। उससे पहले इस बंगले में उनके भाई साधु यादव रहते थे। भवन निर्माण विभाग ने आज राबड़ी देवी को नया आवास 39 हार्डिंग रोड आवंटित कर दिया है। राबड़ी देवी ने 25 जुलाई 1997 को लालू प्रसाद यादव के चारा घोटाले में इस्तीफे के बाद बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी।





उसी समय उन्हें यह सरकारी बंगला मिला था।





वहीं भाजपा ने राबड़ी देवी को भेजे गए नोटिस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अगर सरकार ने उन्हें 10 सर्कुलर रोड वाला घर खाली करने का आदेश दिया है, तो उन्हें तुरंत घर छोड़ देना चाहिए। खबरों के अनुसार, पूर्व मुख्‍यमंत्री राबड़ी देवी के बेटों तेजस्‍वी यादव और तेज प्रताप यादव को भी सरकारी आवास खाली करने को कहा गया है। हालांकि इसकी पुष्‍ट‍ि नहीं हुई।

