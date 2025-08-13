राहुल गांधी को पुणे कोर्ट में जान का खतरा, क्यों डरे हुए हैं कांग्रेस सांसद

राहुल गांधी ने कहा कि मुझे दो नेताओं ने धमकी दी थी। उन्होंने अपनी अर्जी में कहा कि मुझे नुकसान पहुंचने और झूठे केस में फंसाने का भी डर है। अत: कोर्ट को मेरी आशंकाओं को संज्ञान लेना चाहिए। गांधी ने शिकायतकर्ता को गोडसे का वंशज बताते हुए कहा कि इ‍नका इतिहास हिंसा से जुड़ा हुआ है।कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने ट्वीट करते हुए लिखा कि राहुल गांधी के वकील ने बिना उनसे बात किए या उनकी सहमति लिए अदालत में लिखित बयान दाखिल करके उनकी जान पर खतरे का हवाला दिया था। इस बात से राहुल गांधी की घोर असहमति है इसलिए कल उनके वकील इस लिखित बयान को कोर्ट से वापस लेंगे।