Biodata Maker

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






राहुल गांधी को पुणे कोर्ट में जान का खतरा, क्यों डरे हुए हैं कांग्रेस सांसद

Advertiesment
हमें फॉलो करें Rahul Gandhi plea in Pune court

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

नई दिल्ली , बुधवार, 13 अगस्त 2025 (17:55 IST)
Rahul Gandhi life threat in Pune court: कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने पुणे कोर्ट में पेश होने के मामले में अर्जी देकर अपनी जान का खतरा बताया है। राहुल ने कहा कि शिकायतकर्ता गोडसे का वंशज है और इनका इतिहास हिंसा से जुड़ा हुआ है। दरअसल, राहुल गांधी का यह मामला वीर सावरकर के खिलाफ कथित मानहानि टिप्पणी (Savarkar defamation case) से जुड़ा हुआ है। इस मामले में सात्यकि ने राहुल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। 
 
राहुल गांधी ने कहा कि मुझे दो नेताओं ने धमकी दी थी। उन्होंने अपनी अर्जी में कहा कि मुझे नुकसान पहुंचने और झूठे केस में फंसाने का भी डर है। अत: कोर्ट को मेरी आशंकाओं को संज्ञान लेना चाहिए। गांधी ने शिकायतकर्ता को गोडसे का वंशज बताते हुए कहा कि इ‍नका इतिहास हिंसा से जुड़ा हुआ है।  
कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने ट्वीट करते हुए लिखा कि राहुल गांधी के वकील ने बिना उनसे बात किए या उनकी सहमति लिए अदालत में लिखित बयान दाखिल करके उनकी जान पर खतरे का हवाला दिया था। इस बात से राहुल गांधी की घोर असहमति है इसलिए कल उनके वकील इस लिखित बयान को कोर्ट से वापस लेंगे।
Edited by: Vrijendra Singh Jhala 

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

Preview : क्या Game Changer साबित होंगे iPhone 17 Pro के मॉडल्स, क्यों कहा जा रहा है Apples most powerful phones

सम्बंधित जानकारी

होम
जन्माष्टमी
Shorts
फोटो
Reels