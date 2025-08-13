एसआईआर और वोट चोरी के खिलाफ राहुल और इंडिया गठबंधन बिहार में निकालेंगे वोटर अधिकार यात्रा

janma asthmi

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

नई दिल्ली , बुधवार, 13 अगस्त 2025 (16:58 IST)
Voter Adhikar Yatra: कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) और विपक्षी गठबंधन 'इंडिया' (India) (इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इन्क्लूसिव अलायंस) के कई अन्य घटक दलों के नेता मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) तथा कथित 'वोट चोरी' (Vote Chori) के खिलाफ 17 अगस्त से 'वोटर अधिकार यात्रा' शुरू करेंगे। सासाराम से इस यात्रा की शुरुआत होगी और इसका समापन एक सितंबर को पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में 'वोटर अधिकार रैली' के साथ होगा। इस जनसभा में 'इंडिया' गठबंधन के राष्ट्रीय स्तर के नेता शामिल हो सकते हैं।
'इंडिया' गठबंधन के अन्य प्रमुख घटक दलों के नेता भाग लेंगे : यात्रा में राहुल गांधी के साथ राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के नेता तेजस्वी यादव तथा बिहार में 'इंडिया' गठबंधन के अन्य प्रमुख घटक दलों के नेता भाग लेंगे। राहुल गांधी इस यात्रा में विभिन्न जगहों पर पदयात्रा भी करेंगे। कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने बुधवार को सासाराम पहुंचकर यात्रा की शुरुआत की तैयारियों का जायजा लिया।
 
उन्होंने 'एक्स' पर पोस्ट किया कि हमारे लोकतंत्र की रक्षा की लड़ाई सड़कों पर होगी। 17 अगस्त से नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और 'इंडिया' गठबंधन के घटक बिहार भर में एक विशाल 'वोट अधिकार यात्रा' शुरू करेंगे। यह यात्रा खतरनाक एसआईआर के खिलाफ और वोट चोरी के खिलाफ लड़ाई को एक जन आंदोलन बनाने के लिए है।
 
यात्रा की शुरुआत आगामी रविवार को सासाराम के रेलवे मैदान में एक सभा से होगी। इसके बाद यह यात्रा औरंगाबाद, गयाजी, नवादा, नालंदा, शेखपुरा, लखीसराय, मुंगेर, भागलपुर, कटिहार, पूर्णिया, अररिया, सुपौल, मधुबनी, दरभंगा, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सीवान, छपरा और आरा से होकर गुजरेगी।(भाषा)
 
