Rahul Gandhi salary: नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की कितनी होगी सैलरी, कितनी होगी ताकत

Rahul Gandhi salary and other facilities: कांग्रेस नेता राहुल गांधी अब महज लोकसभा के सांसद ही नहीं है बल्कि नेता प्रतिपक्ष (Leader of Opposition) भी हैं। उन्हें 26 जून को नेता प्रतिपक्ष के रूप में चुना गया है। लोकसभा को 10 साल बाद नेता प्रतिपक्ष मिला है। क्योंकि 2014 और 2019 में किसी भी दल को इतनी सीटें नहीं मिली थीं कि लोकसभा को नेता प्रतिपक्ष का पद मिल जाए।