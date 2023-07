राहुल गांधी ने किया तंज, महिला सम्मान के साथ खिलवाड़ कर रही भाजपा

Rahul Gandhi took a jibe at the BJP: कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने मणिपुर में 2 महिलाओं के साथ हुई वीभत्स घटना और कुछ अन्य घटनाओं का हवाला देते हुए शुक्रवार को आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी (BJP) सत्ता के लोभ में महिला सम्मान और देश के आत्मसम्मान के साथ खिलवाड़ कर रही है।