Dharma Sangrah

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






Rahul Gandhi : जर्मनी यात्रा के दौरान 'भारत के दुश्मनों' से मुलाकात की, BJP ने राहुल गांधी पर क्यों लगाया आरोप

Advertiesment
हमें फॉलो करें Rahul Gandhi

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

नई दिल्ली , रविवार, 21 दिसंबर 2025 (09:56 IST)
भाजपा ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने जर्मनी यात्रा के दौरान ‘भारत के दुश्मनों’ से मुलाकात की। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने यहां भाजपा मुख्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए बर्लिन स्थित हर्टी स्कूल की प्रेसीडेंट एवं प्रोफेसर कॉर्नेलिया वोल के साथ गांधी की कथित तस्वीर दिखाई  और इसे कांग्रेस नेता द्वारा 'जर्मनी में भारत-विरोधी ताकतों से मुलाकात' का 'सबूत' बताया। 
ALSO READ: Epstein files : अमेरिकी न्याय विभाग से गायब हुए 16 महत्वपूर्ण दस्तावेज, डोनाल्ड ट्रंप और एपस्टीन की तस्वीर भी शामिल
भाजपा ने लोकसभा में विपक्ष के नेता से सवाल पूछा कि वह ऐसी ताकतों के साथ मिलकर देश के खिलाफ किस तरह की 'साजिश' रच रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने राहुल गांधी के एक प्रोफेसर से मुलाकात पर भी सवाल उठाया। भाटिया ने दावा किया कि वोल सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी के ट्रस्टियों में से एक हैं, जिसे अमेरिका के अरबपति इन्वेस्टर जॉर्ज सोरोस के ओपन सोसाइटी फाउंडेशन से फंडिंग मिलती है। राहुल गांधी या कांग्रेस की तरफ से इस पर तुरंत कोई रिएक्शन नहीं आया।
ALSO READ: Weather Update : दिल्ली-NCR में 'जहरीली हवा' से राहत नहीं, AQI 400 के पार, कैसा है देश के अन्य राज्यों का मौसम
भाजपा नेता संबित पात्रा ने आरोप लगाया था कि राहुल गांधी और जिम्मेदारी कभी साथ-साथ नहीं चल सकते। बीजेपी सांसद का कहना था कि राहुल गांधी की बार-बार विदेश यात्राएं और विदेशी धरती से भारत का अपमान करना और भारत विरोधी बयान देना, स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी भारत के प्रति किस तरह की भावनाएं रखते हैं। Edited by : Sudhir Sharma 

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

रहस्य से पर्दा उठा, आकाशीय बूगा गोला कुंजी है क्वांटम विज्ञान की

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels