Rahul Gandhi : जर्मनी यात्रा के दौरान 'भारत के दुश्मनों' से मुलाकात की, BJP ने राहुल गांधी पर क्यों लगाया आरोप

भाजपा ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने जर्मनी यात्रा के दौरान ‘भारत के दुश्मनों’ से मुलाकात की। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने यहां भाजपा मुख्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए बर्लिन स्थित हर्टी स्कूल की प्रेसीडेंट एवं प्रोफेसर कॉर्नेलिया वोल के साथ गांधी की कथित तस्वीर दिखाई और इसे कांग्रेस नेता द्वारा 'जर्मनी में भारत-विरोधी ताकतों से मुलाकात' का 'सबूत' बताया।

भाजपा ने लोकसभा में विपक्ष के नेता से सवाल पूछा कि वह ऐसी ताकतों के साथ मिलकर देश के खिलाफ किस तरह की 'साजिश' रच रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने राहुल गांधी के एक प्रोफेसर से मुलाकात पर भी सवाल उठाया। भाटिया ने दावा किया कि वोल सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी के ट्रस्टियों में से एक हैं, जिसे अमेरिका के अरबपति इन्वेस्टर जॉर्ज सोरोस के ओपन सोसाइटी फाउंडेशन से फंडिंग मिलती है। राहुल गांधी या कांग्रेस की तरफ से इस पर तुरंत कोई रिएक्शन नहीं आया।

भाजपा नेता संबित पात्रा ने आरोप लगाया था कि राहुल गांधी और जिम्मेदारी कभी साथ-साथ नहीं चल सकते। बीजेपी सांसद का कहना था कि राहुल गांधी की बार-बार विदेश यात्राएं और विदेशी धरती से भारत का अपमान करना और भारत विरोधी बयान देना, स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी भारत के प्रति किस तरह की भावनाएं रखते हैं। Edited by : Sudhir Sharma