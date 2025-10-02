Dharma Sangrah

विजयादशमी पर राजनाथ सिंह की शस्त्र पूजा, कराची पर हमले की चेतावनी

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

कच्छ , गुरुवार, 2 अक्टूबर 2025 (12:00 IST)
Rajnath Singh news in hindi : रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को गुजरात के कच्छ में विजयादशमी पर शस्त्र पूजा की। उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान की ओर से सर क्रीक इलाके में कोई भी हिमाकत की गई तो उसे करारा जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान को याद रखना चाहिए कि कराची का एक रास्ता क्रीक से होकर गुजरता है।
 
रक्षा मंत्री ने शस्त्र पूजन के बाद भारतीय सैनिकों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने लेह से लेकर सर क्रीक के इस इलाके तक भारत के डिफेंस सिस्टम को भेदने की नाकाम कोशिश की।

उन्होंने कहा कि भारतीय सेना जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तानी एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह एक्सपोज कर दिया। दुनिया को यह संदेश दे दिया कि भारत की सेनाएं जब चाहें, जहां चाहें और जैसे भी चाहें पाकिस्तान को भारी नुकसान पहुंचा सकती हैं।
 
उन्होंने कहा कि आजादी के 78 साल बीत जाने के बावजूद भी सर क्रीक इलाके में सीमा को लेकर एक विवाद खड़ा किया जाता है। भारत ने कई बार बातचीत के रास्ते इसका समाधान करने का प्रयास किया है, मगर पाकिस्तान की नीयत में ही खोट है, उसकी नीयत साफ नहीं है।
 
रक्षा मंत्री ने कहा कि जिस तरह से हाल में पाकिस्तान की फौज ने सर क्रीक से सटे इलाकों में अपना मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया है, वह उसकी नीयत बताता है।
 
राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत की सीमाओं की रक्षा भारतीय सेनाएं और BSF मिल कर मुस्तैदी से कर रही हैं। अगर सर क्रीक इलाके में पाकिस्तान की ओर से कोई भी हिमाकत की गई तो उसे ऐसा करारा जबाव मिलेगा कि इतिहास और भूगोल दोनों बदल जाएगा। पाकिस्तान को याद रखना चाहिए कि कराची का एक रास्ता क्रीक से होकर गुजरता है।
क्या है सर क्रीक : सर क्रीक (Sir Creek) भारत के गुजरात और पाकिस्तान के सिंध के बीच विवादित पानी की एक 96 किलोमीटर लंबी पट्टी है। इसे लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर और सियाचिन जैसा ही सीमा विवाद है। भारत को आजादी मिलने से पहले यह क्रीक प्रांतीय क्षेत्र ब्रिटिश भारत के बॉम्बे प्रेसीडेंसी का भाग था। सर क्रीक मामले पर विवाद 1960 के दशक में शुरू हुआ था। इस विवादित पट्टी का सर क्रीक नाम इसमें पाई जाने वाली 'सीरी' नामक मछली के नाम पर पड़ा है।
