क्या निर्वाचन आयोग तभी सही है जब कांग्रेस जीतती है, रविशंकर प्रसाद का राहुल गांधी पर हमला

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

पटना , सोमवार, 25 अगस्त 2025 (12:38 IST)
Ravi Shankar Prasad attacks Rahul Gandhi: कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) और राजद के तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद (Ravi Shankar Prasad) ने रविवार को दावा किया कि वे बेशर्मी से झूठ फैला रहे हैं और निर्वाचन आयोग (Election Commission) के खिलाफ निराधार आरोप लगा रहे हैं। पटना में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए वरिष्ठ भाजपा नेता ने आरोप लगाया कि गांधी इन आरोपों के जरिए लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं।ALSO READ: वोट चोरी और SIR पर बढ़ा विवाद, मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाभियोग की तैयारी में विपक्ष
 
राहुल और तेजस्वी संवैधानिक संस्थाओं पर हमला कर रहे : उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव लगातार संवैधानिक संस्थाओं पर हमला कर रहे हैं। वे प्रधानमंत्री के खिलाफ जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, वह अस्वीकार्य है। वे बेशर्मी से झूठ फैला रहे हैं और निराधार आरोप लगा रहे हैं। प्रसाद ने पूछा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने उत्तरप्रदेश में 37 सीट जीतीं, भाजपा ने 33 और कांग्रेस ने छह सीट हासिल कीं। तब भी यही निर्वाचन आयोग था। अगर लोग उन्हें वोट देते हैं तो निर्वाचन आयोग ठीक है, लेकिन अगर वे हार जाते हैं तो यह बुरा है। यह तर्क कैसे काम कर सकता है?ALSO READ: बिहार SIR के तहत कितने वोटरों के दस्तावेज मिले, चुनाव आयोग ने दिया यह जवाब
 
महाराष्ट्र की ओर इशारा करते हुए प्रसाद ने कहा कि क्या वहां भी वही निर्वाचन आयोग नहीं था, जहां कांग्रेस ने 13 लोकसभा सीटें जीतीं, भाजपा और शिवसेना ने 9-9 तथा राकांपा ने 8 सीटें जीतीं। हिमाचल प्रदेश और तेलंगाना में कांग्रेस की जीत का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि क्या निर्वाचन आयोग तभी सही है, जब कांग्रेस जीतती है?
 
प्रसाद ने कहा कि यादव प्रधानमंत्री के लिए जिस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, वह अस्वीकार्य है। उन्होंने कहा कि इस देश की जनता ने नरेन्द्र मोदी को 3 बार प्रधानमंत्री चुना है। उन्हें प्रधानमंत्री को 'झूठा'  कहने के लिए माफी मांगनी चाहिए। तेजस्वी यादव को सावधान रहना चाहिए कि वह राहुल गांधी के बहकावे में आकर उनके तौर-तरीके न अपना लें।(भाषा)
 
Edited by: Ravindra Gupta

