क्या निर्वाचन आयोग तभी सही है जब कांग्रेस जीतती है, रविशंकर प्रसाद का राहुल गांधी पर हमला

उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव लगातार संवैधानिक संस्थाओं पर हमला कर रहे हैं। वे प्रधानमंत्री के खिलाफ जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, वह अस्वीकार्य है। वे बेशर्मी से झूठ फैला रहे हैं और निराधार आरोप लगा रहे हैं। प्रसाद ने पूछा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने उत्तरप्रदेश में 37 सीट जीतीं, भाजपा ने 33 और कांग्रेस ने छह सीट हासिल कीं। तब भी यही निर्वाचन आयोग था। अगर लोग उन्हें वोट देते हैं तो निर्वाचन आयोग ठीक है, लेकिन अगर वे हार जाते हैं तो यह बुरा है। यह तर्क कैसे काम कर सकता है?