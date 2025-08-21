5100 छात्रों के सपनों को लगेंगे रिलायंस फाउंडेशन की स्कॉलरशिप के पंख

रेगुलर प्रथम वर्ष के स्नातक और स्नातकोत्तर छात्र ही कर सकते हैं आवेदन

स्नातक को 2 लाख तक और स्नातकोत्तर को 6 लाख तक का अनुदान

शैक्षणिक योग्यता और आर्थिक स्थिति के आधार पर होगा चयन

आवेदन करने की अंतिम तिथि 4 अक्टूबर, 2025

रिलायंस फाउंडेशन (Reliance Foundation) की वार्षिक छात्रवृत्ति के लिए आवेदन एक बार फिर खुल गए हैं। शैक्षणिक वर्ष 2025-26 के लिए रिलायंस फाउंडेशन 5100 छात्रों को स्कॉलरशिप यानी छात्रवृत्ति देगी। स्कॉलरशिप के लिए केवल प्रथम वर्ष के रेगुलर स्नातक और स्नातकोत्तर छात्र आवेदन कर सकते हैं। उच्च शिक्षा के लिए भारत की इस सबसे बड़ी छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 4 अक्तूबर 2025 तय की गई है। बताते चलें कि 2022 में रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी ने धीरूभाई अंबानी की 90वीं जयंती पर 10 वर्षों में 50,000 छात्रवृत्तियां देने की घोषणा की थी।