रॉबर्ट वाद्रा ने वोट चोरी के आरोपों पर कहा, लोगों को राहुल की मेहनत को समझना चाहिए

Robert Vadra targets BJP: राहुल गांधी (Rahul Gandhi) के वोट चोरी (vote theft) के आरोपों के बीच उनके बहनोई और व्यवसायी रॉबर्ट वाद्रा (Robert Vadra) ने गुरुवार को कहा कि लोगों को कांग्रेस नेता की मेहनत को समझना चाहिए, अन्यथा भारतीय जनता पार्टी (BJP) गलत तरीके से चुनाव जीतती रहेगी। वाद्रा ने हरियाणा के पंचकूला स्थित गुरुद्वारा नाडा साहिब में मत्था टेका और लंगर हॉल में स्वैच्छिक सेवा की। उन्होंने लंगर भी ग्रहण किया।

राहुल और प्रियंका मेहनत कर रहे : वाद्रा ने कहा कि राहुल और प्रियंका मेहनत कर रहे हैं। लोगों को जागरूक होना चाहिए। देश के नागरिकों को जागरूक होना चाहिए और उन्हें राहुल की मेहनत को समझना चाहिए और उन्होंने इसका सबूत भी दिया है। सबकुछ सामने है। उन्होंने आरोप लगाया कि मेरा मानना है कि अगर हम अब जागरूक नहीं हुए तो यह सरकार (चुनाव) गलत तरीके से जीतती रहेगी, चलती रहेगी, लोगों को बांटेगी तथा उन्हें और मुश्किल में डालेगी।

कई विपक्षी नेताओं ने दिल्ली में प्रदर्शन किया : कुछ दिन पहले बिहार में मतदाता सूची के पुनरीक्षण और कथित वोट चोरी के खिलाफ राहुल सहित कई विपक्षी नेताओं ने दिल्ली में प्रदर्शन किया था। राहुल गांधी ने तब कहा था कि निर्वाचन आयोग चुप है, जबकि सच्चाई पूरे देश के सामने है। इससे पहले उन्होंने आरोप लगाया था कि उनकी पार्टी के शोध में कर्नाटक की एक विधानसभा सीट पर एक लाख से ज्यादा वोट फर्जी पाए गए।

उन्होंने कहा कि आगे जो भी होगा, हम देखेंगे। मैं सभी जवाब दे रहा हूं। डरने की जरूरत नहीं है और छुपाने के लिए कुछ नहीं है। वाद्रा 2008 के हरियाणा भूमि सौदे से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी के सामने अपना बयान दर्ज करा चुके हैं।(भाषा)

