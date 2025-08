SIR मुद्दे पर संसद में हंगामा, ओवैसी ने कहा- सबसे ज्यादा नाम मुस्लिमों के कटे

Ruckus in Parliament over SIR in Bihar: विपक्षी दलों के सदस्यों ने बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के मुद्दे पर बुधवार को लोकसभा और राज्यसभा में हंगामा किया, जिसके कारण संसद सुचारु रूप से नहीं चल पाई। विपक्षी दल एसआईआर के मुद्दे पर चर्चा चाहते हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा समेत विपक्षी दलों के अन्य सांसदों ने इस मुद्दे पर सरकार को घेरा है। वहीं, एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मुस्लिम बहुल इलाकों में ज्यादा नाम काटे गए हैं।