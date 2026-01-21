Dollar Vs Rupee News : भारतीय रुपया आज शुरुआती कारोबार में 31 पैसे गिरकर अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 91.28 के ऐतिहासिक निचले स्तर पर आ गया। जबकि पिछले सत्र में यह 90.97 पर बंद हुआ था। विदेशी निवेशकों की बिकवाली, वैश्विक तनाव और अमेरिकी टैरिफ की अनिश्चितता ने रुपए को कमजोर किया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ग्रीनलैंड विवाद को लेकर व्यापार युद्ध की बयानबाजी और अमेरिकी ट्रेजरी यील्ड्स में उछाल ने जोखिम से बचाव की प्रवृत्ति को बढ़ाया है। ट्रंप के ग्रीनलैंड विवाद और भारत-अमेरिका व्यापार समझौते में देरी ने रुपए पर अतिरिक्त दबाव डाला है।



