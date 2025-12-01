rashifal-2026

शशि थरूर ने बढ़ाई टेंशन, कांग्रेस की बैठक से गायब, मोदी के कार्यक्रम में मौजूद !

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

, सोमवार, 1 दिसंबर 2025 (10:59 IST)
शशि थरूर लगातार दूसरी बार कांग्रेस की अहम बैठक में नहीं पहुंचे जबकि एक दिन पहले वह पीएम मोदी के कार्यक्रम में मौजूद रहे। पीएम मोदी की तारीफ के बाद पार्टी के नेताओं में भी नाराजगी हैं। ऐसे में वे पार्टी के निशाने पर आ गए हैं। वे लगातार बीजेपी और पीएम मोदी के करीब नजर आ रहे हैं। हाल ही में कांग्रेस की महत्वपूर्ण बैठक से उनकी अनुपस्थिति चर्चा का विषय बन गई है। हालांकि उनकी टीम के सदस्यों ने कोई दूसरी ही वजह बताई है।

मोदी के एक कार्यक्रम में उपस्थित : बता दें कि कांग्रेस नेता शशि थरूर एक बार फिर चर्चा में हैं। पार्टी की लगातार दो अहम मीटिंगों में उनकी गैरमौजूदगी के बाद सवाल खड़े हो रहे हैं। हाल ही में SIR के विरोध को लेकर बुलाई गई रणनीतिक बैठक में वह शामिल नहीं हुए थे और अब संसद के शीतकालीन सत्र की तैयारियों वाली मीटिंग में भी नहीं पहुंचे। उनकी गैरहाजिरी की चर्चा इसलिए भी ज्यादा हो रही है कि क्योंकि इसके ठीक एक दिन पहले ही वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक कार्यक्रम में उपस्थित थे।

इससे पहले भी सीएए (CAA) के विरोध में रणनीति तय करने के लिए बुलाई गई कांग्रेस की बैठक से भी थरूर दूर रहे थे। तब उन्होंने अपनी अनुपस्थिति के लिए स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया था।

क्यों नहीं जा रहे मीटिंग में : हालांकि, थरूर के दफ्तर का कहना है कि वो केरल में अपनी 90 साल की मां की सेवा में हैं और केरल के लोकल बॉडी इलेक्शन में प्रचार कर रहे हैं। जैसे लोकल बॉडी इलेक्शन में प्रचार के चलते संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल जो आज बैठक के लिए दिल्ली नहीं पहुंच पाए।

मोदी की तारीफ पर पार्टी नेताओं ने घेरा : थरूर ने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करते हुए अपने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी साझा किया था, जिसके बाद वह कांग्रेस के अन्य नेताओं के निशाने पर आ गए थे। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने भी इस मुद्दे पर बोलते हुए कहा कि "प्रधानमंत्री के भाषण में प्रशंसा करने जैसा कुछ नहीं था फिर भी शशि थरूर को वह अच्छा लगा। मुझे समझ नहीं आता कि कांग्रेस पर निशाना साधना उन्हें क्यों पसंद है?" 
