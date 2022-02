चर्चित मुद्दा: हिजाब विवाद से संवैधानिक अधिकारों के टकराव के हालात?

संवैधानिक अधिकारों के टकराव के हालात- हिजाब विवाद पर संविधान विशेषज्ञ सुभाष कश्यप ‘वेबदुनिया’ से बातचीत में कहते हैं कि हिजाब के पूरे विवाद में संविधान के मौलिक अधिकारों की श्रेणी में आने वाला अनुच्छेद-14 विधि के सामान संरक्षण और विधि के समक्ष समानता (equality before law and equal protection of law),अनुच्छेद 15-धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं (Non discrimination on the basis of religion) और अनुच्छेद 25 धर्मिक स्वतंत्रता का अधिकार (freedom of religion) महत्वपूर्ण हो जाते है।