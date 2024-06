NEET मामले में CBI जांच की मांग, SC ने केंद्र और NTA से मांगा जवाब

Supreme Court seeks response from Central Government and NTA in NEET case : उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) ने नीट-यूजी, 2024 (NEET-UG 2024) में कथित अनियमितताओं की केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) से जांच के अनुरोध वाली याचिका पर शुक्रवार को केंद्र एवं राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) से जवाब मांगा।