Navratri

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी पर SC में होगी सुनवाई, जोधपुर जेल से आई यह भावुक अपील

Advertiesment
हमें फॉलो करें Sonam Wangchuk

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

नई दिल्ली , रविवार, 5 अक्टूबर 2025 (15:10 IST)
Sonam Wangchuk News : लेह में हिंसा के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) के तहत गिरफ्तार किए पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक का मामला उच्‍चतम न्‍यायालय पहुंच चुका है। वांगचुक की पत्‍नी गीतांजलि जे. अंगमो ने शीर्ष अदालत में याचिका दाखिल कर गिरफ्तारी को अवैध और असंवैधानिक बताया है। वहीं दूसरी ओर सोनम वांगचुक ने जोधपुर जेल से भावुक मैसेज भेजा है। इस मैसेज में उन्‍होंने हिंसा में मारे गए 4 लोगों के परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त कर स्वतंत्र न्यायिक जांच की मांग की और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। उन्‍होंने कहा कि जब तक यह जांच पूरी न हो, मैं जेल में रहने को तैयार हूं।

खबरों के अनुसार, लेह में हिंसा के बाद गिरफ्तार किए पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक का मामला उच्‍चतम न्‍यायालय पहुंच चुका है। वांगचुक की पत्‍नी गीतांजलि जे. अंगमो ने शीर्ष अदालत में याचिका दाखिल कर गिरफ्तारी को अवैध और असंवैधानिक बताया है। वहीं दूसरी ओर सोनम वांगचुक ने जोधपुर जेल से भावुक मैसेज भेजा है।
ALSO READ: सोनम वांगचुक की पत्नी का राष्‍ट्रपति को पत्र, किए बड़े खुलासे
इस मैसेज में उन्‍होंने हिंसा में मारे गए 4 लोगों के परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त कर स्वतंत्र न्यायिक जांच की मांग की और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। उन्‍होंने कहा कि जब तक यह जांच पूरी न हो, मैं जेल में रहने को तैयार हूं। वांगचुक ने यह मैसेज अपने बड़े भाई त्सेतन दोरजे ले और वकील मुस्तफा हाजी के जरिए भेजा था।
 
वांगचुक ने अपने मैसेज में कहा, मैं शारीरिक और मानसिक रूप से ठीक हूं और सभी की चिंता और प्रार्थनाओं के लिए धन्यवाद देता हूं। मेरी हार्दिक संवेदनाएं उन लोगों के परिवारों के साथ हैं जिन्होंने अपनी जान गंवाई, घायल हुए और गिरफ्तार किए गए। 
ALSO READ: सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी पर भड़के राहुल गांधी, बोले- लद्दाख की संस्कृति पर हो रहा हमला
वांगचुक की पत्‍नी गीतांजलि जे. अंगमो की याचिका दाखिल करने के बाद उच्‍चतम न्‍यायालय की कार्यसूची के मुताबिक, यह मामला 6 अक्टूबर को सूचीबद्ध किया गया है। वांगचुक वर्तमान में जोधपुर सेंट्रल जेल में बंद हैं। पुलिस ने वांगचुक को 26 सितंबर को लद्दाख में हुए प्रदर्शन के 2 दिन बाद गिरफ्तार किया था। 
ALSO READ: Leh Ladakh Protest: कैसे काम करता है सोनम वांगचुक का आइस स्तूप प्रोजेक्ट जिसने किया लद्दाख के जल संकट का समाधान
पिछले कई वर्षों से लद्दाख के लोग राज्य का दर्जा और छठी अनुसूची में शामिल किए जाने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन 24–25 सितंबर को जारी भूख हड़ताल के दौरान हालात अचानक बिगड़ गए, झड़पें हुईं, हिंसा फैली, जिसमें कम से कम 4 लोगों की मौत हो गई और दर्जनों घायल हुए।
Edited By : Chetan Gour

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

CEC ज्ञानेश कुमार ने बताया, बिहार में कब होंगे विधानसभा चुनाव

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels