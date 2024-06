शहीद जवानों के परिवार को लाइफटाइम स्वास्थ्य सेवा देगी महावीर यूनिवर्सिटी, शहीदों की वीरांगनाओं का हुआ सम्मान

The families of martyred soldiers will get lifetime health care : सीमाओं पर शहीद हुए जवानों के परिवारों को आजन्म स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने की जिम्मेदारी मेरठ की एक संस्था ने ली है। शहीदों के परिवारों की इस तरह से जिम्मेदारी लेने वाले संस्थान महावीर विश्वविद्यालय ने एक कार्यक्रम का आयोजन कर शहीदों की पत्नियों का सम्मान भी किया। सम्मान पाकर वीर नारियों की आंखें भर आईं और उन्होंने आयुर्वेद से जुड़े महावीर विश्वविद्यालय का शुक्रिया अदा किया।