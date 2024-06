अयोध्या का रामपथ मार्ग पहली बारिश में हुआ बदहाल

Ayodhya's Rampath road became bad in the first rain : 'रामपथ' यह वह मार्ग है जिसे टू लेन से फोर लेन का चौड़ीकरण किया गया और श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के निर्माण कार्य के दौरान गर्भगृह में रामलला की प्राण-प्रतिष्ठा 22 जनवरी से पहले ही पूर्ण कर लिया गया था। जिस रामपथ मार्ग का निर्माण हुए अभी कुछ ही महीने बीते हैं वह जून की पहली एक रात की बरसात भी न झेल सका और पूरे मार्ग पर जगह-जगह गड्ढे होने लगे, सड़कें धंसने लगीं, इतना ही नहीं रामपथ मार्ग पर सीवर लाइन को शुरू किया ही नहीं गया और मार्ग के निवासियों के घर के नालियों, टैंको को जोड़ दिया गया।