Indian Army gets its first suicide drone : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 'आत्मनिर्भर भारत' का नारा अब रक्षा के क्षेत्र में भी तेजी से साकार हो रहा है। भारतीय सेना को पहला आत्‍मघाती ड्रोन मिला है। ड्रोन को नागास्त्र-1 नाम दिया गया है, जिसकी रेंज 30 किलोमीटर तक है। इसका एडवांस वर्जन 2 किलो से ज्यादा गोला-बारूद ले जाने में सक्षम है, जो दुश्‍मन को घर में घुसकर बर्बाद कर देगा।