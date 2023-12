The Supreme Court strongly criticized the Calcutta High Court decision : उच्चतम न्यायालय ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के उस फैसले की शुक्रवार को कड़ी आलोचना की जिसमें किशोरियों को अपनी यौन इच्छाओं पर नियंत्रण रखने और किशोरों को महिलाओं का सम्मान करने की आदत डालने की सलाह दी गई थी।