UP में बुजुर्ग को जूतों की माला पहनाने के मामले में 4 लोग गिरफ्तार

Case of garlanding an elderly person with shoes : सिद्धार्थनगर जिले में गोल्हौरा थाना क्षेत्र के तिघरा गांव में 75 वर्षीय एक व्यक्ति के चेहरे पर कथित रूप से स्याही डालने, उसे जूतों की माला पहनाने और थूक चटाने के मामले में शुक्रवार को पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया। यह गुरुवार की घटना है और इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। उसके बाद यह घटना सामने आई।