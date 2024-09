There will be an electoral battle between these 4 candidates in Anantnag : दक्षिण कश्मीर के मुख्य अनंतनाग विधानसभा क्षेत्र में 4 उम्मीदवारों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है, जिसमें एक निर्दलीय उम्मीदवार भी शामिल है, जो पहले पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) और पीपुल्स कॉन्फ्रेंस (पीसी) से जुड़ा हुआ था। 4 उम्मीदवारों में नेशनल कॉन्फ्रेंस-कांग्रेस गठबंधन के उम्मीदवार पीरजादा मोहम्मद सईद, पीडीपी के डॉ. महबूब बेग, अपनी पार्टी के हिलाल अहमद शाह और निर्दलीय उम्मीदवार पीर मंसूर शामिल हैं।