क्या TIME Magazine ने PM Modi को नजरअंदाज किया? इन 3 भारतीयों ने गाड़े झंडे! देखें TIME 100 List 2026

क्या आपको भी लगता है कि ग्लोबल लीडरशिप के बिना दुनिया अधूरी है? अक्सर हम उम्मीद करते हैं कि हर बड़ी लिस्ट में भारत का परचम सबसे ऊपर होगा। लेकिन TIME 100 List 2026 ने इस बार इंटरनेट पर एक नई बहस छेड़ दी है। जहाँ दुनिया के बड़े-बड़े तानाशाह और दिग्गज नेता इस लिस्ट में मौजूद हैं, वहीं एक ऐसा नाम गायब है जिसने सबको हैरान कर दिया है—भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी।

लेकिन रुकिए! कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट है। अगर राजनीति के मंच पर थोड़ी खामोशी है, तो टेक, सिनेमा और खाने की दुनिया में भारतीयों ने तहलका मचा दिया है। आइए जानते हैं कि इस साल की लिस्ट में आखिर ऐसा क्या है जो आपको जानना जरूरी है।

वर्ल्ड लीडर्स की 'Power Play': ट्रंप और शी जिनपिंग की वापसी TIME मैगजीन की 2026 की लिस्ट इस बात का सबूत है कि दुनिया इस वक्त राजनीतिक उथल-पुथल के दौर से गुजर रही है।

लिस्ट में शामिल प्रमुख विश्व नेता: Donald Trump & Xi Jinping: वैश्विक राजनीति के दो सबसे बड़े ध्रुव।

Benjamin Netanyahu: मिडिल ईस्ट में जारी संघर्ष के बीच इनका प्रभाव बरकरार है। Pope Leo XIV: कैथोलिक चर्च के नए प्रमुख के रूप में इनका नाम लिस्ट में होना लाजमी था।

Surprise Entries: कनाडा के मार्क कार्नी और नेपाल के बालेंद्र शाह जैसे नामों ने दिखा दिया है कि अब 'Neighbourhood Power' भी ग्लोबल मैप पर चमक रही है।

Expert Insight: "टाइम की लिस्ट केवल लोकप्रियता का पैमाना नहीं है, बल्कि यह उस साल की वैश्विक घटनाओं (Global Events) में किसी व्यक्ति के सीधे हस्तक्षेप (Direct Influence) को दर्शाती है।"

PM Modi का नाम गायब: हैरानी या रणनीति? यह पहली बार नहीं है जब किसी बड़ी लिस्ट से पीएम मोदी का नाम गायब हो, लेकिन 2026 में यह ज्यादा चर्चा का विषय इसलिए है क्योंकि भारत की GDP और ग्लोबल डिप्लोमेसी इस वक्त अपने पीक पर है।

विश्लेषकों का क्या कहना है? अक्सर ऐसी लिस्ट्स में वेस्टर्न मीडिया का नजरिया थोड़ा अलग होता है। जी-20 की सफलता और 'Global South' की आवाज बनने के बावजूद, टाइम ने शायद इस साल अमेरिकी घरेलू राजनीति और मध्य-पूर्व (Middle East) के संकट को ज्यादा तवज्जो दी है। सोशल मीडिया पर तो बहस छिड़ गई है कि "मोदी के बिना यह लिस्ट अधूरी है," लेकिन क्या वाकई?

इन 3 भारतीयों ने रखा देश का मान: 'The Indian Trio' भले ही राजनीतिक गलियारों में चर्चा पीएम मोदी की हो, लेकिन इन तीन चेहरों ने साबित कर दिया है कि भारत की Soft Power का कोई मुकाबला नहीं है:

1. सुंदर पिचाई (The AI King) Google और Alphabet के CEO सुंदर पिचाई आज सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि एक ब्रांड हैं। AI (Artificial Intelligence) के इस दौर में जिस तरह उन्होंने गूगल को लीड किया है, उसने उन्हें फिर से इस प्रतिष्ठित लिस्ट में जगह दिलाई है।

2. रणबीर कपूर (The Cinematic Icon) बॉलीवुड के 'सांवरिया' ने अपनी एक्टिंग रेंज से सबको पीछे छोड़ दिया है। 2026 की लिस्ट में शामिल होने वाले वे इकलौते भारतीय अभिनेता हैं। उनकी ग्लोबल अपील और इंडियन सिनेमा को एक नई पहचान दिलाने के उनके प्रयास को टाइम ने सराहा है।

3. विकास खन्ना (The Culinary Ambassador) एक मिशेलिन स्टार शेफ से लेकर एक बड़े परोपकारी (Philanthropist) तक, विकास खन्ना का सफर प्रेरणादायक है। भारतीय खाने (Indian Cuisine) को न्यूयॉर्क से लेकर टोक्यो तक सम्मान दिलाने का श्रेय उन्हें जाता है।

कभी भी किसी एक मैगजीन की लिस्ट को अंतिम सत्य न मानें। ग्लोबल मान्यता (Global Recognition) जरूरी है, लेकिन भारत की आंतरिक मजबूती (Internal Strength) और ग्लोबल डेटा रिपोर्टों में भारत की रैंकिंग ज्यादा मायने रखती है। अपनी स्किल और योगदान पर ध्यान दें, प्रभाव अपने आप बन जाएगा।

क्या मायने रखती है यह लिस्ट? TIME 100 की लिस्ट हर साल आती है और जाती है। 2026 की यह सूची दर्शाती है कि प्रभाव का दायरा अब केवल कुर्सी तक सीमित नहीं है। अगर सुंदर पिचाई टेक में और रणबीर कपूर कला में भारत का नाम रौशन कर रहे हैं, तो यह भारत की बदलती हुई तस्वीर है।

पीएम मोदी का नाम न होना शायद एक चर्चा का विषय हो सकता है, लेकिन भारत की वैश्विक भूमिका आज किसी सर्टिफिकेट की मोहताज नहीं है। आप क्या सोचते हैं? क्या रणबीर कपूर का नाम इस लिस्ट में होना सही है? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं!