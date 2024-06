Karnataka : बीसीबी में नौकरियों के लिए ली 15-25 लाख रुपए की रिश्वत, CBI ने दर्ज कराई FIR

took bribe for jobs in BCB : कर्नाटक के बेलगाम छावनी बोर्ड (BCB) में ‘मजदूर’, ‘दाई’, ‘कुली’ और ‘चौकीदार’ की नौकरी के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों ने 15-25 लाख रुपए की रिश्वत दी है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ने भर्ती घोटाले के सिलसिले में दर्ज अपनी प्राथमिकी में यह जानकारी दी है। प्राथमिकी में बोर्ड के पांच अधिकारियों और कथित तौर पर रिश्वत देने वाले 14 अभ्यर्थियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।