आज पेश होगा यूपी का बजट 2026, यहां होगा खास फोकस, हो सकती हैं ये बड़ी घोषणाएं

Edited By: Naveen R Rangiyal

यूपी सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लेकर भी अहम वादे कर सकती हैं, बजट में किसानों के लिए अलग से कुछ प्रावधान किए जा सकते हैं। इससे पहले वित्त मंत्री सुरेश खन्ना भी बजट को लेकर कह चुके हैं कि इस बार बजट 2026 में सरकार ने आम लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने की कोशिश की है। हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि बजट में युवाओं, महिलाओं, श्रमिकों और किसानों सभी का हित साधने की कोशिश की गई हैं। इन वर्गों को प्राथमिकता दिए जाने से ये बजट निश्चित रूप से प्रदेश के विकास को नई गति देगा।