Lok Sabha Election : अमेठी और रायबरेली सीट से गांधी परिवार के सदस्य ही लड़ें चुनाव, UP कांग्रेस ने आलाकमान से लगाई गुहार

UP Congress passed resolution regarding Amethi and Rae Bareli seats : कांग्रेस की उत्तर प्रदेश इकाई की चुनाव समिति ने एक प्रस्ताव पारित कर गांधी परिवार के सदस्यों से आग्रह किया है कि आगामी लोकसभा चुनाव में रायबरेली और अमेठी लोकसभा सीट से वे ही चुनाव लड़ें। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि पार्टी उम्मीदवारों की अगली सूची में गांधी परिवार के सदस्यों के नाम शामिल होंगे।