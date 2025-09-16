Festival Posters

कौन है ब्रेंडन लिंच, जिनके नेतृत्व में ट्रेड डील करने भारत आया अमेरिकी दल

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

नई दिल्ली , मंगलवार, 16 सितम्बर 2025 (14:07 IST)
India US trade deal : भारत और अमेरिका की बीच व्यापार समझौते को लेकर चल रही बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए ब्रेंडन लिंच के नेतृत्व में अमेरिकी दल भारत पहुंच गया है। लिंच आज भारत में दोनों देशों के बीच उलझे मुद्दों पर सुलझाने का प्रयास करेंगे। ALSO READ: भारत US वार्ता से पहले पीटर नवारो ने फिर उगला जहर, आखिर आना ही पड़ा
 
कौन हैं ब्रेंडन लिंच : ब्रेंडन लिंच अमेरिका के मुख्‍य वार्ताकार हैं। बोस्टन से कॉलेज की पढ़ाई करने के बाद उन्होंने जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी से MBA की पढ़ाई की। आर्थिक मामलों के विशेषज्ञ माने जाने वाले लिंच के उनके कंधों पर भारत समेत 15 देशों से व्यापार समझौते की जिम्मेदारी है। वे दक्षिण और मध्य एशिया के लिए उप सहायक व्यापार प्रतिनिधि रह चुके हैं। वे इजराइल, मेक्सिको, कनाडा और रूस के साथ अमेरिका के कृषि व्यापार समझौतों को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुके हैं। 
 
भारत पर कितना टैक्स लगाता है अमेरिका : अमेरिकी राष्‍ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पहले भारत पर 25 फीसदी टैरिफ लगाने का एलान किया था। इसके कुछ ही दिन बाद उन्होंने रूस से तेल खरीदी का आरोप लगाते हुए भारत पर 25 फीसदी टैरिफ लगा दिया। इस तरह भारतीय कंपनियों को अमेरिका को सामान एक्सपोर्ट करने पर 50 फीसदी टैरिफ देना होता है। ट्रंप द्वारा भारत पर लगाए गए भारी टैरिफ की वजह से दोनों देशों के बीच व्यापार वार्ता आगे नहीं बढ़ सकी। 
 
टैरिफ का असर : भारत के अमेरिका को होने वाले निर्यात पर ट्रंप टैरिफ का बड़ा असर दिखाई दे रहा है। भारत से अगस्त में 6.86 अरब डॉलर का निर्यात किया गया जबकि जुलाई के यह 8.01 अरब डॉलर था। भारत और अमेरिका के बीच गिरते व्यापार से दोनों देशों में चिंता है। भारत का एक्सपोर्ट कम हो रहा है तो अमेरिका में महंगाई की चिंता बढ़ रही है।
edited by : Nrapendra Gupta 

