उत्तर भारत में कोहरे का कहर, कम हुई गाड़ियों की रफ्तार, 80 से ज्यादा ट्रेनें लेट, उड़ानों पर भी पड़ा असर

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

नई दिल्ली , सोमवार, 15 दिसंबर 2025 (11:06 IST)
Weather Update : उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली समेत उत्तर भारत में अब सर्दी का सितम दिखाई दे रहा है। घने कोहरे की वजह से सड़क, रेल और हवाई यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ। सड़क पर विजिबिलिटी कम होने की वजह से गाड़ियों की रफ्तार धिमी रही, 80 से ज्यादा ट्रेनें लेट चल रही है तो उड़ानें भी बुरी तरह प्रभावित हुई है।
 
मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी का अलर्ट जारी किया है। तेलंगाना और कर्नाटक में कई स्थानों पर शीतलहर की चेतावनी दी गई है। 
 
IMD ने एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा कि सुबह के समय उत्तर प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में 15 एवं 16 दिसंबर को घने कोहरे की स्थिति बनी रहने की बहुत संभावना है। सुबह के समय उत्तर-पूर्वी भारत में 15-19 दिसंबर, हिमाचल प्रदेश में 15-17 दिसंबर, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ तथा उत्तर-पूर्वी मध्य प्रदेश में 15 एवं 16 दिसंबर को अलग-अलग हिस्सों में घने कोहरे की स्थिति बनी रहने की बहुत संभावना है।
 
हालांकि 21 दिसंबर से उत्तर-पश्चिमी ठंडी हवाएं मैदानों और मध्य हिस्सों तक पहुंचेंगी, जिससे न्यूनतम तापमान तेजी से घटेगा। यह चरण पूरे क्षेत्र में अधिक ठंडे मौसम की शुरुआत करेगा।
 
दिल्ली में कैसा है मौसम : दिल्ली में सर्दी के साथ ही वायु प्रदूषण का डबल अटैक दिखाई दे रहा है। विजिबिलिटी कम होने की वजह से यहां हवाई सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हुई। विमानन कंपनी इंडिगो ने भी एडवाइजरी जारी कर यात्रियों से अपनी फ्लाइट की स्‍थिति देख घरों से निकलने की सलाह दी है।
