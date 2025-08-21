Hanuman Chalisa

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






महाराष्‍ट्र से गुजरात तक भारी बारिश, उफान पर नदियां, कई स्‍थानों पर बाढ़ से हालात

Advertiesment
हमें फॉलो करें rain

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

नई दिल्ली , गुरुवार, 21 अगस्त 2025 (08:54 IST)
Weather Update : महाराष्‍ट्र, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मध्यप्रदेश, कर्नाटक समेत कई राज्यों में बारिश का दौर जारी। लगातार हो रही बारिश की वजह से नदियां उफान पर है। कई स्थानों पर बांध के गेट खोलने से बाढ़ से हालात बने हुए हैं। इस वजह से लोगों को आवागमन में भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। 
 
गुजरात में बाढ़ जैसे हालात : गुजरात के कई तटीय जिलों में बुधवार को भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बन गए और निचले इलाकों से कई लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। जूनागढ़ के मेंदर्दा तालुका में 12 घंटे में 331 मिमी बारिश दर्ज की गई। पोरबंदर, नवसारी और वलसाड 
 
सहित अन्य जिलों में दिन में भारी बारिश हुई, जिसके कारण प्रशासन को प्रभावित लोगों के लिए बचाव और राहत अभियान शुरू करना पड़ा। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने अगले 2 दिनों में और बारिश होने का पूर्वानुमान जताया है।
 
हिमाचल में जनजीवन अस्त-व्यस्त : हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश के कारण सामान्य जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है और ऊना, कुल्लू और मंडी जिलों के कुछ इलाकों में स्कूल और कॉलेज बंद करने पड़े हैं। राज्य आपात परिचालन केंद्र (एसईओसी) ने बताया कि बुधवार सुबह राज्य में तीन राष्ट्रीय राजमार्गों समेत कुल 368 सड़कें यातायात के लिए बंद कर दी गईं। इनमें मंडी जिले की 173 और निकटवर्ती कुल्लू जिले की 126 सड़कें शामिल हैं। स्थानीय मौसम कार्यालय ने 24 से 26 अगस्त तक राज्य के अलग-अलग हिस्सों में मूसलाधार बारिश की संभावना जताते हुए ‘ऑरेंज’अलर्ट जारी किया है। राज्य में अलग-अलग स्थानों पर भारी बारिश के पूर्वानुमान के मद्देनजर 23 अगस्त को ‘येलो अलर्ट’ जारी किया गया है।
 
क्या है महाराष्‍ट्र का हाल : महाराष्ट्र में भारी बारिश के बीच बांध से पानी छोड़े जाने के कारण बुधवार को पुणे शहर के कई निचले इलाकों में बाढ़ आ गई, जिससे 200 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। नासिक जिले में भारी बारिश के बाद जलाशय भर गए हैं। जलग्रहण क्षेत्रों में पर्याप्त वर्षा के कारण छत्रपति संभाजीनगर जिले में स्थित जयकवाडी बांध में जल भंडार 95 प्रतिशत से अधिक हो गया है। सिंचाई अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही इस बांध से पानी छोड़ने की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। जयकवाडी मराठवाड़ा का सबसे बड़ा बांध है। गढ़चिरौली जिले में लगातार बारिश और बाढ़ से रास्ते अवरुद्ध हो जाने के बीच एक महिला स्वास्थ्यकर्मी को हेलीकॉप्टर से अस्पताल पहुंचाया गया। राज्य में बारिश, बाढ़ की वजह से 20.12 हेक्टेयर क्षेत्र में लगी फसल प्रभावित हुई है।
 
कर्नाटक में भारी बारिश से बाढ़ का खतरा बढ़ा : कर्नाटक के धारवाड़, गडग, दावणगेरे, हावेरी और उत्तर कन्नड़ में बुधवार को भी भारी बारिश का सिलसिला जारी रहा, जिससे घरों और फसलों को नुकसान पहुंचा, सड़क संपर्क बाधित हुआ और एहतियातन लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाना पड़ा जबकि प्रमुख जलाशय पूरी क्षमता के करीब पहुंच गए हैं।  महाराष्ट्र से भारी मात्रा में पानी छोड़े जाने के कारण कृष्णा नदी का जलस्तर बढ़ गया है। नारायणपुर जलाशय से 1.60 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद, शीलहल्ली पुल डूब गया, जिससे सड़क संपर्क टूट गया जबकि नदी किनारे बसे गांवों पर अब ‘बाढ़ का खतरा’मंडरा रहा है। आईएमडी ने अगले सात दिनों में कर्नाटक में व्यापक वर्षा का अनुमान जताया है।
 
जम्मू-कश्मीर में बाढ़, भूस्खलन :  जम्मू कश्मीर के विभिन्न जिलों में भारी बारिश के कारण कई नदियों और नालों में अचानक बाढ़ आ गई है, साथ ही कुछ जगहों पर भूस्खलन और यातायात बाधित होने की भी सूचना है। बारिश के कारण कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है, मुगल रोड अवरुद्ध हो गया है और जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर वाहनों की आवाजाही भी बाधित हुई है। जम्मू, रियासी, सांबा और कठुआ जिलों में चिनाब, तवी, उझ और बसंतर सहित नदियां और नालों में तेज बहाव है, जिससे निचले इलाकों और बस्तियों में जलभराव हो गया है। भारी बारिश के बाद रामबन जिले के पांच इलाकों में भूस्खलन की आशंका को देखते हुए अधिकारियों ने लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा है।
edited by : Nrapendra Gupta 
 

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

बिहार: एसआईआर पर यात्रा राहुल-तेजस्वी के लिए कितनी फायदेमंद

सम्बंधित जानकारी

होम
गणेशोत्सव
Shorts
फोटो
Reels