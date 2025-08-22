गुजरात से गोवा तक भारी बारिश का अलर्ट, मुंबई को राहत, कहां कैसा है मौसम?

Weather Update : तटीय कर्नाटक, विदर्भ, ओडिशा और पूर्वोत्तर भारत में मध्यम से भारी बारिश दर्ज की गई। झारखंड, बिहार, गंगा-पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, तेलंगाना, केरल और अंडमान-निकोबार द्वीप समूह में हल्की से मध्यम वर्षा हुई। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली-एनसीआर, आंतरिक कर्नाटक और मध्यम महाराष्ट्र में बिखरी हुई हल्की बारिश दर्ज की गई।

मौसम एजेंसी स्कायमेट के अनुसार, उत्तर छत्तीसगढ़ और पूर्वी मध्य प्रदेश पर एक निम्न दबाव क्षेत्र बना हुआ है, जिसके साथ एक चक्रवाती परिसंचरण सक्रिय है। यह सिस्टम अगले 24 घंटों में पश्चिम-उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ते हुए मध्य प्रदेश के हिस्सों तक पहुंच सकता है और धीरे-धीरे कमजोर होगा। दक्षिण गुजरात से उत्तर केरल तट तक एक ऑफशोर ट्रफ सक्रिय है, जिसके कारण पश्चिमी तट पर नमी का प्रवाह जारी है।

अगले 24 घंटे के दौरान, गुजरात क्षेत्र, दक्षिण राजस्थान, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों और कोंकण-गोवा में भारी से बहुत भारी वर्षा की संभावना है। छत्तीसगढ़, विदर्भ, ओडिशा, पूर्वोत्तर भारत, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और तटीय कर्नाटक में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश संभव है।

दिल्ली के कुछ हिस्सों में बारिश : दिल्ली के कुछ हिस्सों में गुरुवार को बारिश हुई और शहर का अधिकतम तापमान 34.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने शुक्रवार को भी आंधी-तूफान और बारिश का अनुमान जताया है। रात के समय और अधिक बारिश होने की भविष्यवाणी की है।





राजस्थान में कैसा रहेगा मौसम : मौसम विभाग के अनुसार, पूर्वी राजस्थान और इसके आसपास के इलाके में एक परिसंचरण तंत्र बना हुआ है और इसके प्रभाव के कारण आगामी एक सप्ताह में राज्य के अधिकांश भागों में मानसून के पुनः सक्रिय होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार, दक्षिण और दक्षिण-पूर्वी भागों में आगामी तीन-चार दिनों में कहीं-कहीं भारी, अति भारी बारिश जारी रहने तथा शेष भागों में ज्यादातर स्थानों पर मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना है। वहीं, पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर, बीकानेर संभाग के कुछ भागों में भी 22 से 29 अगस्त के दौरान बारिश होने की संभावना है।

मुंबई को बारिश से राहत : मुंबई को गुरुवार सुबह बारिश से राहत मिली और शहर के कुछ हिस्सों में लगभग एक सप्ताह बाद धूप निकली। राज्य की राजधानी मुंबई और उसके महानगरीय क्षेत्र सहित राज्य के विभिन्न हिस्सों में पिछले कुछ दिनों से लगातार हुई बारिश ने जनजीवन अस्त-व्यस्त कर दिया था। बाढ़ के कारण सैकड़ों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाना पड़ा और फसलों को भी बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा।

अरुणाचल प्रदेश में अलर्ट : अरुणाचल प्रदेश के कई हिस्सों में अगले दो दिनों के दौरान गरज-चमक के साथ भारी बारिश होने की संभावना है। आईएमडी के बुलेटिन के अनुसार, अगले 24 घंटों में पश्चिम सियांग, लोअर दिबांग वैली, लोहित और चांगलांग जिलों में कहीं-कहीं गरज चमक के साथ भारी वर्षा होने की संभावना है। पापुमपारे जिले में 22 से 23 अगस्त के बीच बिजली कड़कने के साथ भारी बारिश (11 से 20 सेंटीमीटर) होने का अनुमान है। इसके अलावा कुरुंग कुमेई, पश्चिम सियांग और अंजा जिलों में भी भारी वर्षा की संभावना जताई गई है।

मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि बारिश के कारण जलभराव, भूस्खलन, अचानक आई बाढ़ और पेड़ उखड़ने की घटनाएं हो सकती हैं। साथ ही फसलों, बिजली और संचार लाइनों को नुकसान पहुंचने की आशंका है। निवासियों को असुरक्षित ढांचों से दूर रहने, भूस्खलन-प्रवण क्षेत्रों से बचने और यातायात परामर्शों का पालन करने की सलाह दी गई है। किसानों से अपील की गई है कि वे खेतों में उचित जल निकासी सुनिश्चित करें, बुआई टाल दें।

