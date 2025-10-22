weather update : तमिलनाडु में साइक्लोन अलर्ट, इन राज्यों IMD ने दी भारी बारिश की चेतावनी

weather update : बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के ऊपर बन रहे एक निम्न दाब क्षेत्र के कारण तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरल में आज भारी बारिश दौर जारी है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के मुताबिक, 22 से 26 अक्टूबर तक केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है। इधर दिवाली के बाद दिल्ली की हवा बेहद खराब हो गई। जानिए देशभर में मौसम का हाल...

बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना निम्न दाब क्षेत्र चेन्नई तट से लगभग 400 किलोमीटर दूर है और इसके संभावित चक्रवात में तब्दील होने की आशंका है। भारी बारिश की वजह से तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरल में कई स्थानों पर सड़कों पर पानी भरा हुआ है। स्कूल कॉलेज में आज छुट्टी घोषित कर दी गई है। कई ट्रेनें रद्द हुईं।

चेन्नई स्थित क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र दोपहर तक, यह प्रणाली और मजबूत होकर 'अवदाब क्षेत्र' में बदलने की उम्मीद है। इसका असर उत्तरी तमिलनाडु, पुडुचेरी और दक्षिणी आंध्र प्रदेश के तटों पर पड़ सकता है। मछुआरों को 23 से 26 अक्टूबर तक अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और दक्षिण अंडमान सागर में न जाने की सलाह दी गई है।

चेन्नई में भारी बारिश के कारण जलाशयों से पानी छोड़ा जा रहा है ताकि बाढ़ की स्थिति को नियंत्रित किया जा सके। मौसम विभाग ने यहां ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।

The Well marked Low Pressure area over southeast Arabian Sea concentrated into a Depression and lay centered at 0530 hrs IST of today, 22nd October 2025, over the same region, near latitude 8.6°N,67.6°E, about 630 km west-southwest of… pic.twitter.com/9Uuj78jrZ — India Meteorological Department (@Indiametdept) October 22, 2025 दिल्ली की हवा बेहद खराब : दिल्ली में आज सुबह दिल्ली की हवा बेहद खराब रही। आज सुबह दिल्ली में आर.के. पुरम के आसपास वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 380 दर्ज किया गया। इंडिया गेट के आसपास AQI 362 था। दिल्ली में GRAP-2 लागू हो चुका है।

मध्य प्रदेश में कैसा है मौसम : 3 प्रणालियों के असर से दिवाली के अगले दिन मध्य प्रदेश में अधिकांश जगहों पर बादल छाए रहें। बादलों की वजह से रात में तापमान में गिरावट का सिलसिला थम गया। जबलपुर, नर्मदापुरम और इंदौर संभाग में कई स्थानों पर आज बारिश के आसार है। 2 दिन बाद पूर्वी मध्य प्रदेश में बारिश के भी आसार नजर आ रहे हैं।

बिहार और झारखंड में 25 अक्टूबर के बाद हल्की बारिश की संभावना है। इससे छठ पूजा प्रभावित हो सकती है। हिमाचल-उत्तराखंड में पश्चिमी विक्षोभ से बर्फबारी की संभावना बताई जा रही है।

