साने ताकाइची बनीं जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री, PM मोदी ने दी बधाई

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

नई दिल्ली , मंगलवार, 21 अक्टूबर 2025 (17:25 IST)
जापान में पहली बार एक महिला ने देश की सर्वोच्च राजनीतिक जिम्मेदारी संभाली है। मंगलवार को जापान की संसद के निचले सदन ने साने ताकाइची को प्रधानमंत्री चुना। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साने ताकाइची को उनके ऐतिहासिक चुनाव पर बधाई दी। उन्होंने एक्स पर बधाई देते हुए लिखा‘जापान की प्रधानमंत्री चुने जाने पर साने ताकाइची को हार्दिक बधाई।
भारत-जापान की विशेष सामरिक और वैश्विक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए मैं उनके साथ मिलकर काम करने की आशा करता हूं। संसद से मंजूरी के बाद वे औपचारिक रूप से सम्राट नारुहितो मिलेंगी और प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगी। तकाइची की नियुक्ति जापान के लिए ऐतिहासिक मानी जा रही है, क्योंकि देश की राजनीति और कॉरपोरेट जगत में अब भी पुरुषों का दबदबा है। जापान की संसद में महिलाओं की हिस्सेदारी 20 प्रतिशत से भी कम है और देश की ज्यादातर बड़ी कंपनियों का नेतृत्व पुरुष करते हैं।

