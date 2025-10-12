dipawali

जापान में नई बीमारी से हाहाकार, 4000 से ज्‍यादा को कराया भर्ती, स्कूल-कॉलेज बंद, महामारी की घोषणा

New disease outbreak in Japan

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

, रविवार, 12 अक्टूबर 2025 (16:52 IST)
New disease outbreak in Japan : जापान में नई बीमारी से हाहाकार मचा हुआ है। जापान इन दिनों तेजी से बढ़ रहे फ्लू संक्रमण की चपेट में है। देश की बड़ी आबादी इसकी चपेट में आ चुकी है। 3 अक्टूबर तक फ्लू के कारण 4000 से ज्यादा मरीजों को अस्पताल में भर्ती करना पड़ा, जो पिछले हफ्ते की तुलना में लगभग 4 गुना ज्यादा है। 135 से ज्‍यादा स्कूलों और डे-केयर सेंटरों को अस्थाई रूप से बंद कर दिया गया है। सरकार लोगों से टीका लगवाने की अपील कर रही है। सरकार ने पूरे देश में फ्लू महामारी की घोषणा कर दी है।

खबरों के अनुसार, जापान में नई बीमारी से हाहाकार मचा हुआ है। जापान इन दिनों तेजी से बढ़ रहे फ्लू संक्रमण की चपेट में है। देश की बड़ी आबादी इसकी चपेट में आ चुकी है। अस्पतालों में फ्लू के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। हेल्थ एक्सपर्ट के मुताबिक इस साल फ्लू का प्रकोप सामान्य से कहीं ज्यादा सीरिएस और खतरनाक साबित हो रहा है।
स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से सतर्क रहने और जरूरी सावधानियां बरतने की अपील की है। 3 अक्टूबर तक फ्लू के कारण करीब 4000 से ज्यादा मरीजों को अस्पताल में भर्ती करना पड़ा, जो पिछले हफ्ते की तुलना में लगभग चार गुना ज्यादा है। इंफेक्शन को फैलने से रोकने के लिए एहतियात के तौर पर 135 से अधिक स्कूलों और डे-केयर सेंटर्स को अस्थाई रूप से बंद कर दिया गया है।

जापान के कागोशिमा, ओकिनावा, टोक्यो और अन्य प्रभावित इलाकों में फ्लू मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। साथ ही बच्चों, बुजुर्गों और कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों को दूसरों से दूरी बनाए रखने की सलाह दी गई है। यात्रियों को मास्क पहनना, हाथ धोना और स्वच्छता बनाए रखना जरूरी है।
आश्चर्य की बात यह है कि आमतौर पर जापान में नवंबर के आखिर या दिसंबर से फ्लू का मौसम शुरू होता है, लेकिन इस साल इसका प्रकोप लगभग 5 हफ्ते पहले ही आ गया है, जिससे आम लोग और अधिकारी चिंतित हैं। जापान सरकार लोगों से टीका लगवाने की अपील कर रही है।
स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक, इस बार इन्फ्लुएंजा टाइप A के दोनों प्रमुख प्रकार- H1N1 और H3N2 सक्रिय हैं। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि वायरस में बदलाव से यह पहले की तुलना में ज़्यादा संक्रामक और लंबे समय तक टिकने वाला हो सकता है। लोगों की प्रतिरोधक क्षमता घटने के कारण फ्लू ने जोर पकड़ा है।
