Dharma Sangrah

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






पीएम मोदी ने जापानी प्रधानमंत्री इशिबा को गिफ्ट में क्या दिया?

Advertiesment
हमें फॉलो करें modi ishiba

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

टोक्यो , शनिवार, 30 अगस्त 2025 (15:44 IST)
PM Modi Japan Tour : प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी दो दिवसीय जापान यात्रा के बाद चीन रवाना हो गए। उन्होंने अपने जापानी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा से भी मुलाकात की। भारतीय प्रधानमंत्री ने अपने जापानी समकक्ष को चांदी की चॉपस्टिक और कीमती रत्न से बनीं रेमन कटोरियां उपहार में दी हैं। ALSO READ: PM मोदी को जापान में मिला दरुमा गुड़िया का उपहार, जानिए क्‍या है इसका भारत से संबंध
 
अधिकारियों ने बताया कि प्राचीन कीमती रत्न से बनीं ये कटोरियां और चांदी की चॉपस्टिक भारतीय कला एवं जापानी पाक कला की परंपरा का एक अनूठा मिश्रण हैं। उन्होंने बताया कि ‘मूनस्टोन’ (चंद्रमणि) से बनीं चार छोटी कटोरियों के साथ भूरे रंग का कटोरा और चांदी की चॉपस्टिक जापान की डोनबुरी और सोबा परंपरा से प्रेरित हैं।
 
आंध्र प्रदेश से लाई गई यह चमकदार चंद्रमणि प्रेम, संतुलन एवं सुरक्षा का प्रतीक है जबकि मुख्य कटोरे का आधार मकराना संगमरमर है जिसमें राजस्थान की पारंपरिक पर्चिनकारी शैली में अर्ध-कीमती रत्न जड़े हुए हैं।
 
मोदी ने इशिबा की पत्नी को कागज की लुगदी से बने एक डिब्बे में पश्मीना शॉल भेंट की। लद्दाख की चांगथांगी बकरी के महीन ऊन से बनी पश्मीना शॉल हल्की, मुलायम और गर्म होने के कारण दुनिया भर में पसंद की जाती है।
 
कश्मीरी कारीगरों द्वारा हाथ से बुनी गई यह शॉल सदियों पुरानी परंपरा को संजोए हुए हैं। पश्मीना शॉल कभी राजघरानों की पसंद हुआ करती थी। इशिबा को भेंट की गई शॉल ‘आइवरी’ रंग की है। इसमें गुलाबी और लाल रंग के फूलों के डिजाइन हैं, जो कश्मीरी डिजाइन एवं शिल्प कौशल को दर्शाते हैं।
edited by : Nrapendra Gupta

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

असम सीएम हिमंत विश्व शर्मा बोले, बांग्लादेश से आए 33 घुसपैठियों को वापस भेजा

सम्बंधित जानकारी

होम
गणेशोत्सव
Shorts
फोटो
Reels