पीएम मोदी ने किया शिंकानसेन बुलेट ट्रेन का सफर, क्या भारत में चलेगी यह ट्रेन?
पूर्वी जापान रेलवे कंपनी में प्रशिक्षण ले रहे भारतीय ट्रेन ड्राइवरों ने भी पीएम मोदी से मुलाकात की
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को जापान के प्रधानमंत्री शगिरो इशिबा के साथ शिंकानसेन ट्रेन में सफर किया। यह ट्रेन 320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भागती है। इस दौरान उन्होंने पूर्वी जापान रेलवे कंपनी में प्रशिक्षण ले रहे भारतीय ट्रेन ड्राइवरों से मुलाकात की। मोदी की बुलेट ट्रेन में सवारी से सवाल उठ रहा है किया क्या यह ट्रेन भारत में भी चलेगी? ALSO READ: कब शुरू होगी मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन, प्रधानमंत्री मोदी ने बताई यह तारीख
जापान दौरे के आखिरी दिन पीएम मोदी और जापानी प्रधानमंत्री दोनों ने बुलेट ट्रेन से टोक्यो से सेंडाई शहर तक की सवारी की। इस दौरान उन्होंने पूर्वी जापान रेलवे कंपनी में प्रशिक्षण ले रहे भारतीय ट्रेन ड्राइवरों से मुलाकात की।
सोशल मीडिया पर वायरल तस्वीरों में पीएम मोदी और इशिबा ट्रेन में बैठे दिखाई दे रहे हैं। उनके आसपास कई अधिकारी भी खड़े दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने नई अल्फा-एक्स ट्रेन का भी अवलोकन किया। पूर्वी जापान रेलवे कंपनी जिसे जेआर ईस्ट भी कहा जाता है, के अध्यक्ष ने उन्हें बुलेट ट्रेन के बारे में जानकारी दी।
सेमीकंडक्टर संयंत्र में मोदी : प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी शनिवार को जापान के मियागी प्रांत के सेंडाई में स्थित एक सेमीकंडक्टर संयंत्र गए। इस दौरान मोदी के साथ उनके जापानी समकक्ष शिगेरु इशिबा भी थे।
मुंबई से अहमदाबाद के बीच चल सकती है यह ट्रेन : पीएम मोदी के एजेंडे में E10 शिंकानसेन बुलेट ट्रेन भी शामिल है। माना जा रहा है कि यह ट्रेन भारत में मुंबई और अहमदाबाद के बीच चल सकती है। इस ट्रेन से दोनों बड़े शहरों के बीच की दूरी 2 घंटे से भी कम समय में तय की जा सकती है।
गौरतलब है कि मुंबई-अहमदाबाद हाई-स्पीड रेल प्रोजेक्ट सितंबर 2017 में शुरू की गई थी। पीएम मोदी और तत्कालीन जापान पीएम शिंजो आबे ने गुजरात के साबरमती में इसकी आधारशिला रखी थी। माना जा रहा है कि इसका पहला सेक्शन गुजरात में 2027 तक खुल सकता है और पूरी रूट 2028 तक चालू होने की उम्मीद है।
