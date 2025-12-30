rashifal-2026

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






सर्दी और कोहरे का डबल अटैक, सड़क, रेल और हवाई यातायात पर पड़ा बुरा असर, लोग परेशान

Advertiesment
हमें फॉलो करें ‍fog and cold

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

नई दिल्ली , मंगलवार, 30 दिसंबर 2025 (11:26 IST)
Weather Update : उत्तर भारत में भीषण सर्दी की वजह से पहाड़ों के साथ ही मैदानी इलाकों में भी लोगों को भारी परेशानियों को सामना करना पड़ रहा है। भीषण सर्दी के साथ ही घने कोहरे ने लोगों की परेशानी में इजाफा किया है। इस वजह से सड़क, रेल और हवाई यातायात पर बुरा असर पड़ा है।
 
उत्तर भारत में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ और पछुआ हवाओं के कारण ठंड बनी हुई है। पिछले 24 घंटे के दौरान, जम्मू-कश्मीर में कहीं-कहीं बारिश और बर्फबारी दर्ज की गई। जम्‍मू-कश्‍मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और पश्चिम बंगाल सहित उत्तर भारत के कई राज्‍यों में आज भी घना कोहरा छाया है। लद्दाख, जम्मू-कश्मीर, असम और मेघालय में भी घना कोहरा दर्ज किया गया। कई इलाकों में कोल्ड डे की स्थिति दर्ज की गई। तापमान में गिरावट के साथ कश्मीर घाटी में शीत लहर जारी है।
 
मौसम विभाग ने देश के कई इलाकों में भीषण सर्दी की चेतावनी दी है। जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में हल्की-मध्यम बारिश और बर्फबारी की संभावना है। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, पश्चिमी मध्‍य प्रदेश, झारखंड और छत्तीसगढ़ के अलग-अलग इलाकों में आज और ओडिशा में कल शीत लहर की स्थिति देखने को मिल सकती है। हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी को देखते हुए पर्यटकों को एडवाइजरी जारी की गई है। वहीं बिहार को 4 जनवरी तक ठंड से राहत नहीं मिलेगी।

उत्तर प्रदेश के प्रयागराज, लखनऊ और कानपुर समेत कई जिलों में घना कोहरा छाया हुआ है। लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। आगरा में भी शीतलहर के साथ घना कोहरा छाया हुआ है। कोहरे के कारण ताज व्यू पॉइंट से ताजमहल नहीं दिख रहा है।
 
सड़क, रेल और हवाई यातायात प्रभावित : कोहरे की वजह से दृश्यता बुरी तरह प्रभावित हुई। हरियाणा के बहालगढ़ में दिल्ली-सोनीपत रोड पर घने कोहरे के कारण कई गाड़ियां आपस में टकरा गईं, जिससे कई यात्री घायल हो गए। अल्मोड़ा जिले के भिकियासैंण के पास यात्रियों से भरी एक बस गहरी खाई में गिर गई, कई लोगों के हताहत होने की आशंका है।

दिल्ली एयरपोर्ट के अनुसार, अब तक 60 अराइवल, 58 डिपार्चर कैंसिल की गई है। 16 फ्लाइट्स को डायवर्ट किया गया है। कोहरे की वजह से रेल यातायात पर भी बुरा असर पड़ा है। 90 से अधिक ट्रेनें लेट चल रही है।
edited by : Nrapendra Gupta 

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

ट्रंप की हमास को चेतावनी, जल्द हथियार नहीं डाले तो गंभीर परिणाम भुगतने होंगे

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels