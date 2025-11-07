Biodata Maker

Weather Update : पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी से उत्तर भारत में बढ़ी ठंड, क्या है कर्नाटक से केरल तक मौसम का हाल?

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

नई दिल्ली , शुक्रवार, 7 नवंबर 2025 (12:34 IST)
Weather Update : हिमाचल, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर में बर्फबारी का दौर जारी है। रोहतांग, बारालाचा और कुंजुम दर्रे में बर्फ की मोटी परत जम गई। ठंडी हवाओं के चलते उत्तर भारत के राज्यों में तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई। मौसम विभाग ने दक्षिण भारत में बारिश का अलर्ट जारी किया है।
 
पिछले 24 घंटे कैसा रहा मौसम : पिछले 24 घंटे के दौरान, जम्मू-कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में हल्की से मध्यम वर्षा के साथ कुछ ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी दर्ज की गई। राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई। आंध्र प्रदेश के दक्षिणी तटीय हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश हुई। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और अंडमान-निकोबार द्वीपसमूह में हल्की से मध्यम वर्षा दर्ज की गई।
 
अगले 24 घंटे में कैसा रहेगा मौसम : अगले 24 घंटों में उत्तर-पश्चिम और मध्य भारत में न्यूनतम तापमान में गिरावट की संभावना है। अंडमान-निकोबार द्वीपसमूह और कर्नाटक में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड में भी बारिश हो सकती है।
 
राजस्थान में कैसा है मौसम :  उत्तरी हवाओं के चलते राजस्थान के तापमान में काफी गिरावट आई है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में न्यूनतम तापमान में 2 से 5 डिग्री तक गिरावट का अनुमान लगाया है। राज्य में 11 नवंबर तक आसमान साफ रहेगा। नवंबर के अंत तक राज्य में कोहरे के साथ ही कड़ाके की ठंड़ पड़ने की संभावना है।
 
मध्य प्रदेश में ठंड का असर : इंदौर समेत पूरे राज्य में अब ठंड का असर दिखाई देने लगा है। आसमान साफ होने के बाद राज्य में लगभग सभी स्थानों पर तापमान में गिरावट आई है। रात के साथ ही दिन का पारा भी गिरा है। मौसम विभाग के अनुसार, अगले 10 दिन तक मौसम साफ रहेगा। सुबह से शाम तक धूप रहेगी और रात को मौसम में ठंडापन रहेगा।
