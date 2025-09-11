Dharma Sangrah

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






Weather Update : दिल्‍ली में बढ़ी गर्मी, यूपी समेत इन राज्‍यों में बारिश का अलर्ट

Advertiesment
हमें फॉलो करें Weather update

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

नई दिल्ली , गुरुवार, 11 सितम्बर 2025 (11:34 IST)
Weather Update News : राजधानी दिल्ली में बारिश ने पहले लोगों को परेशान किया और अब गर्मी-उमस से लोग परेशान हो रहे हैं। वहीं दूसरी ओर उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और बिहार में बारिश का अनुमान जताया गया है। वहीं राजस्थान में भारी बारिश के बाद अब मौसम शांत हो गया है। जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश की संभावना है। उत्तर प्रदेश में मानसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है। उत्तर प्रदेश में आज मौसम का मिजाज फिर से बदलता दिख रहा है। पूर्वी यूपी के कुछ हिस्सों में मानसून ने पलटी मारी है। ऐसे में कुछ जिलों में भारी बारिश होने की चेतावनी दी गई है।

खबरों के अनुसार, दिल्ली में अब गर्मी-उमस से लोग परेशान हो रहे हैं। वहीं दूसरी ओर उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और बिहार में बारिश का अनुमान जताया गया है। वहीं राजस्थान में भारी बारिश के बाद अब मौसम शांत हो गया है। जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश की संभावना है। उत्तर प्रदेश में मानसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है। उत्तर प्रदेश में आज मौसम का मिजाज फिर से बदलता दिख रहा है।
ALSO READ: Weather Update : मौसम ने ली करवट, यूपी के 32 जिलों में बारिश का अलर्ट, जानिए देशभर का हाल
पूर्वी यूपी के कुछ हिस्सों में मानसून ने पलटी मारी है। ऐसे में कुछ जिलों में भारी बारिश होने की चेतावनी दी गई है। पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, कुशीनगर और महाराजगंज में भारी बारिश के चलते यलो अलर्ट जारी किया गया है। बिहार में भी मानसून फिर से सक्रिय हो गया है। राजधानी पटना सहित कई जिलों में सुबह से ही घने काले बादल छाए हुए हैं।

पटना मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार, आने वाले 2 से 3 घंटों में पटना, वैशाली और अन्य जिलों में गरज-चमक के साथ तेज बारिश हो सकती है। उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों जैसे बागेश्वर, पिथौरागढ़, नैनीताल और चंपावत में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। वहीं मैदानी क्षेत्रों में भी मौसम का मिजाज बदला हुआ रहेगा। राजस्थान में सितंबर के पहले सप्ताह में हुई भारी बारिश के बाद अब मौसम शांत हो गया है।
ALSO READ: Weather Update : राजस्थान में भारी बारिश की चेतावनी, पंजाब, हिमाचल में कैसा रहेगा मौसम, IMD का पूर्वानुमान
सिक्किम में आज ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने लोगों को मौसम के अनुसार तैयारी करने की सलाह दी है। पिछले 24 घंटे के दौरान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, अंडमान-निकोबार द्वीपसमूह, लक्षद्वीप में बारिश के साथ कुछ जगहों पर भारी बारिश दर्ज की गई। आंतरिक कर्नाटक, आंतरिक तमिलनाडु और उत्तर-पूर्व बिहार के कुछ हिस्सों में भी यही स्थिति रही।

अगले 24 घंटे के दौरान, अंडमान-निकोबार द्वीपसमूह में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी वर्षा संभव है। आंतरिक तमिलनाडु, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, विदर्भ, तेलंगाना, और मध्य प्रदेश में बारिश के साथ एक-दो स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है। पूर्वोत्तर भारत, सिक्किम, उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल, झारखंड, दक्षिण ओडिशा, विदर्भ, तेलंगाना, लक्षद्वीप, मराठवाड़ा के कुछ हिस्सों, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर में हल्की से मध्यम बारिश संभव है।
ALSO READ: Weather Updates : उत्तरकाशी में फटा बादल, उफान पर नाला, घरों-दुकानों में घुसा पानी, पंजाब में बाढ़ से मरने वालों की संख्या 46 हुई
मौसम विभाग ने अगले तीन दिनों तक बारिश की संभावना जताई है। कई जगहों पर भारी वर्षा के साथ तेज़ हवाएं भी चल सकती हैं। इसी कारण कई जिलों में यलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि अगले 72 घंटों तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बारिश का दौर जारी रहेगा।
Edited By : Chetan Gour

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

फिजियोथेरेपिस्ट को क्यों नहीं लिख सकेंगे डॉक्टर, क्या है DGHS का तर्क?

सम्बंधित जानकारी

होम
श्राद्ध पर्व
Shorts
फोटो
Reels