Weather Update : मौसम ने ली करवट, यूपी के 32 जिलों में बारिश का अलर्ट, जानिए देशभर का हाल

नई दिल्ली , बुधवार, 10 सितम्बर 2025 (11:11 IST)
Weather Update News : देश के अलग-अलग हिस्सों में मौसम ने फिर से करवट ली है। पहाड़ी राज्यों में बारिश जारी है, जबकि दिल्ली में उमस बढ़ रही है। वहीं उत्तर प्रदेश में मानसून एक बार फिर पूरी रफ्तार पकड़ चुका है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि बुधवार को यूपी के तराई और दक्षिण के 32 जिलों में बारिश होगी। पंजाब में मौसम को लेकर हालात अभी भी चिंताजनक बने हुए हैं। 12 सितंबर तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने राजस्थान के साथ-साथ गुजरात में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है।
 
खबरों के अनुसार, देश के अलग-अलग हिस्सों में मौसम ने फिर से करवट ली है। पहाड़ी राज्यों में बारिश जारी है, जबकि दिल्ली में उमस बढ़ रही है। वहीं उत्तर प्रदेश में मानसून एक बार फिर पूरी रफ्तार पकड़ चुका है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि बुधवार को यूपी के तराई और दक्षिण के 32 जिलों में बारिश होगी। वज्रपात की संभावना को देखते हुए प्रशासन और मौसम विभाग ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। ग्रामीण इलाकों में अक्सर खुले मैदान, पेड़ों या खंभों के पास खड़े रहने से हादसे होते हैं।
पंजाब में भारी बारिश का अलर्ट : पंजाब में मौसम को लेकर हालात अभी भी चिंताजनक बने हुए हैं। 12 सितंबर तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। हिमाचल प्रदेश में बारिश थोड़ी कम हुई है, जिससे वहां के बांधों में जलस्तर घटा है और सतलुज, ब्यास व रावी नदियों में छोड़े जा रहे पानी की मात्रा भी कम हो रही है। लेकिन पंजाब के फाजिल्का, मुक्तसर, फिरोज़पुर जैसे इलाकों में हालात गंभीर हैं। कई गांवों का संपर्क टूट चुका है और राहत सामग्री नावों के जरिए पहुंचाई जा रही है। मौसम विभाग ने राजस्थान के साथ-साथ गुजरात में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। 
मध्‍य प्रदेश में भी चेतावनी : मध्‍यप्रदेश में मौसम विभाग के अनुसार अभी बारिश का सिस्टम कमजोर है लेकिन चार दिन बाद एक नया और मजबूत सिस्टम बनने का अनुमान है। बुधवार को मंडला, डिंडौरी, अनूपपुर और बालाघाट में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। वहीं प्रदेश के अन्य जिलों में गरज-चमक के साथ हल्की बारिश का अलर्ट जारी किया गया है।
पिछले 24 घंटे के दौरान, कच्छ, उत्तर पंजाब और कुछ हिस्सों में उत्तर प्रदेश में कुछ जगहों पर तेज बारिश दर्ज हुई। उत्तर तेलंगाना और सब-हिमालयी पश्चिम बंगाल में एक-दो स्थानों पर भारी बारिश हुई। असम, अरुणाचल प्रदेश, गंगीय पश्चिम बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ़, पूर्वी और मध्य उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ, कोंकण-गोवा, आंतरिक तमिलनाडु और पश्चिमी राजस्थान में बारिश हुई। आंध्र प्रदेश का तट, लक्षद्वीप, तटीय कर्नाटक, गोवा, गुजरात, पूर्वी राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर में बारिश दर्ज की गई।
अगले 24 घंटे के दौरान, अंडमान-निकोबार द्वीपसमूह में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कहीं-कहीं तेज़ बौछारें गिर सकती हैं। तमिलनाडु, केरल, विदर्भ, तेलंगाना में एक-दो स्थानों पर भारी बारिश संभव है। सिक्किम, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, दक्षिण ओडिशा, विदर्भ, तेलंगाना, मराठवाड़ा के कुछ हिस्से, कर्नाटक, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर में बारिश हो सकती हैं। गंगीय पश्चिम बंगाल, उत्तरी ओडिशा, आंध्र प्रदेश में बारिश की संभावना है।
