नई दिल्ली , शनिवार, 13 सितम्बर 2025 (12:07 IST)
Weather update News : बंगाल की खाड़ी में बना लो-प्रेशर एरिया अगले कुछ दिनों में देश के कई हिस्‍सों में बारिश का कारण बनेगा। इसका असर आंध्र प्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना, महाराष्‍ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मेघालय, नगालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मध्‍य प्रदेश, विदर्भ, छत्‍तीसगढ़, महाराष्‍ट्र, उत्‍तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा में देखने को मिलेगा। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के मुताबिक, दक्षिण-पश्चिम मानसून की 15 सितंबर के आसपास से उत्तर-पश्चिम भारत से वापसी शुरू हो जाएगी। आईएमडी ने कहा, पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों से 15 सितंबर के आसपास दक्षिण-पश्चिम मानसून की वापसी के लिए परिस्थितियां अनुकूल होती जा रही हैं।

खबरों के अनुसार, बंगाल की खाड़ी में बना लो-प्रेशर एरिया अगले कुछ दिनों में देश के कई हिस्‍सों में बारिश का कारण बनेगा। इसका असर आंध्र प्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना, महाराष्‍ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मेघालय, नगालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मध्‍य प्रदेश, विदर्भ, छत्‍तीसगढ़, महाराष्‍ट्र, उत्‍तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा में देखने को मिलेगा।

कब होगी मानसून की विदाई : भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के मुताबिक, दक्षिण-पश्चिम मानसून की 15 सितंबर के आसपास से उत्तर-पश्चिम भारत से वापसी शुरू हो जाएगी। आईएमडी ने कहा, पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों से 15 सितंबर के आसपास दक्षिण-पश्चिम मानसून की वापसी के लिए परिस्थितियां अनुकूल होती जा रही हैं।
बिहार में 13 सितंबर को भारी बारिश की चेतावनी दी गई है, जबकि झारखंड में 15-16 सितम्‍बर को वर्षा हो सकती है। पूर्वी मध्‍य प्रदेश, विदर्भ और छत्‍तीसगढ़ में 14 सितंबर के तक तेज बारिश का अनुमान है। पश्चिम बंगाल और सिक्किम में 13 और 14 सितंबर को भारी वर्षा की संभावना जताई गई है।

हिमाचल प्रदेश में बादल फटा : हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में शनिवार तड़के बादल फटने से कई वाहन मलबे में दब गए  और खेत क्षतिग्रस्त हो गए। किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। बादल फटने की घटना नैना देवी विधानसभा क्षेत्र के नम्होल क्षेत्र के गुटराहन गांव में हुई। पानी के तेज बहाव के कारण मलबा खेतों में जमा हो गया और फसलें नष्ट हो गईं। कई वाहन मलबे में दब गए।
इस बीच, शनिवार सुबह राजधानी शिमला में धुंध छाई रही और दृश्यता कुछ मीटर तक कम हो गई। धुंध की वजह से स्कूल समय में वाहनों से आने-जाने वाले लोगों को असुविधा का सामना करना पड़ा। स्थानीय मौसम विभाग ने शनिवार और रविवार को राज्य के कुछ हिस्सों में भारी बारिश का ‘यलो अलर्ट’ जारी किया है। पंजाब में दशकों में सबसे भीषण बाढ़ आई, जिसमें उफनती नदियां और टूटी नहरों ने हजारों हेक्टेयर कृषि भूमि को जलमग्न कर दिया और लाखों लोगों को विस्थापित होना पड़ा।

मणिपुर में भारी बारिश : प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मणिपुर दौरे से पहले शनिवार को राज्य में भारी बारिश हुई। इंफाल के कांगला किले के कुछ हिस्सों में घुटनों तक पानी भर गया, जहां मोदी को एक जनसभा को संबोधित करना निर्धारित है। चूड़ाचांदपुर कस्बे में भी भारी बारिश होने की सूचना है। भारत के कई राज्‍यों, खासकर पहाड़ी राज्‍यों में इस बार मानसून ने जमकर कहर ढाया है।
