Weather Update : दिल्‍ली में मानसून की विदाई, इन राज्‍यों में बारिश का अलर्ट

Weather Update News : दिल्ली-एनसीआर मानसून की विदाई के साथ ही यहां उमस और गर्मी से लोग बेहाल नजर आ रहे हैं। तापमान बढ़ने के साथ यहां लोगों को चिलचिलाती धूप और चिपचिपी गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। आगामी दिनों में बारिश की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है। देशभर के कई राज्यों में अब मानसून की रफ्तार धीमी पड़ने लगी है। हालांकि कुछ राज्यों में अभी भी बारिश का सिलसिला बना हुआ है। इसी बीच मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। दिल्ली से सटे गाजियाबाद, नोएडा, फरीदाबाद और गुरुग्राम में बारिश का कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया है।





राजस्थान के लिए मानसून का यह सीज़न काफी अच्छा रहा है। इससे राज्य के कई जिलों में अच्छी बारिश हुई है। हालांकि अब राजस्थान में मानसून की रफ्तार धीमी हो गई है, जिससे पिछले कुछ दिनों में बारिश नहीं हुई है। लेकिन मौसम विभाग के अलर्ट के अनुसार राजस्थान में मानसून का कमबैक होगा। उत्तर पश्चिम भारत में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, पंजाब और हरियाणा के कुछ जिलों में अगले 100 घंटों के दौरान मूसलाधार बारिश हो सकती है। दक्षिण भारत में अगले 100 घंटों में तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, यनम, तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश और रायलसीमा में कुछ इलाकों में तेज़ हवाओं के साथ जमकर बादल बरसेंगे।





पश्चिम भारत में मानसून की तेज़ रफ्तार से महाराष्ट्र, गोवा और कोंकण के कुछ जिलों में अगले 100 घंटों में गरज के साथ मूसलाधार बारिश का अलर्ट है। पूर्व विदर्भ पर एक चक्रवाती परिसंचरण बना हुआ है, जो समुद्र तल से 5.8 किमी की ऊँचाई तक फैला है और ऊंचाई के साथ दक्षिण-पश्चिम की ओर झुका हुआ है।







पूर्वी बिहार और आसपास के क्षेत्र पर भी एक चक्रवाती परिसंचरण है, जो समुद्र तल से 3.1 किमी तक फैला हुआ है। मेघालय पर 3.1 से 4.5 किमी ऊंचाई तक एक चक्रवाती परिसंचरण सक्रिय है। असम के मध्य भागों पर एक अन्य चक्रवाती परिसंचरण बना हुआ है। दक्षिण-पूर्व बंगाल की खाड़ी पर एक चक्रवाती परिसंचरण है, जो समुद्र तल से 3.1 किमी तक फैला है।

पिछले 24 घंटे के दौरान, पश्चिम बंगाल में मध्यम से भारी बारिश हुई। विदर्भ, मराठवाड़ा, तेलंगाना, ओडिशा, अंडमान-निकोबार द्वीप, दक्षिणी तटीय आंध्र प्रदेश, उत्तर तमिलनाडु के तटवर्ती इलाके और हिमाचल प्रदेश में मध्यम बारिश के साथ कहीं-कहीं भारी बौछारें गिरीं।





अगले 24 घंटे के दौरान, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम और अंडमान-निकोबार द्वीप समूह में मध्यम से भारी बारिश संभव है। महाराष्ट्र, पूर्वी और दक्षिणी मध्य प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक और तेलंगाना में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बौछारें हो सकती हैं।





पूर्वोत्तर भारत, बिहार, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दक्षिण गुजरात, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल, लक्षद्वीप और आंध्र प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, पश्चिमी मध्य प्रदेश और लद्दाख में हल्की बारिश की संभावना है।

