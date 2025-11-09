Weather Update : पहाड़ों पर बर्फबारी से इन राज्यों में चमकी ठंड, जानिए कहां कैसा है मौसम

Weather Update News : देश में मौसम का मिजाज बदल गया है। पहाड़ों पर बर्फ की चादर बिछ गई है, जिससे कई राज्यों में ठंड चमक गई है, जबकि दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण का स्तर बढ़ गया है, जिससे सांस लेने में कठिनाई हो रही है। सांस लेना मुश्किल हो गया है। रोहिणी, जहांगीरपुरी, अक्षरधाम, आनंद विहार, नरेला, बुराड़ी समेत कई स्थानों पर AQI 400 पार पहुंच गया। आईएमडी के अनुसार, पूर्वोत्तर मानसून अभी भी सक्रिय है। आज भी जम्मू-कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में बर्फबारी और बारिश के आसार हैं, जिससे कि तापमान में कमी आएगी और ठंड बढ़ेगी। पहाड़ों पर बर्फबारी के कारण मैदानी इलाकों में सर्दी बढ़ने लगी है।
खबरों के अनुसार, मौसम का मिजाज बदल गया है। पहाड़ों पर बर्फ की चादर बिछ गई है, जिससे कई राज्यों में ठंड चमक गई है। जबकि दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण का स्तर बढ़ गया है, जिससे सांस लेने में कठिनाई हो रही है। सांस लेना मुश्किल हो गया है। रोहिणी, जहांगीरपुरी, अक्षरधाम, आनंद विहार, नरेला, बुराड़ी समेत कई स्थानों पर AQI 400 पार पहुंच गया।
आईएमडी के अनुसार, पूर्वोत्तर मानसून अभी भी सक्रिय है। आज भी जम्मू-कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में बर्फबारी और बारिश के आसार हैं, जिससे कि तापमान में कमी आएगी और ठंड बढ़ेगी। पहाड़ों पर बर्फबारी के कारण मैदानी इलाकों में सर्दी बढ़ने लगी है।
आने वाले दिनों में अब राजस्थान, एमपी, पंजाब, हरियाणा, यूपी में सर्दी का प्रकोप बढ़ेगा और लोगों को कोहरे और शीतलहर का भी सामना करना पड़ेगा। मध्य प्रदेश में शीतलहर का प्रकोप देखने को मिल रहा है। प्रदेश के कई शहरों का तापमान अपने न्यूनतम स्तर पर रिकॉर्ड किया जा रहा है। खासतौर पर राजगढ़ जैसे मैदानी इलाके शामिल हैं, जहां न्यूनतम तापमान 7 डिग्री तक जा पहुंचा है।
आने वाले दिनों में तापमान में और अधिक गिरावट देखने को मिल सकती है। हरियाणा, पंजाब, बिहार और राजस्थान में आज मौसम साफ रहेगा और सुबह शाम यहां हल्का कोहरा देखने को मिल सकता है। कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्रा में आज भी यलो अलर्ट जारी है। बेंगलुरु में शाम तक हल्की बारिश होने के आसार हैं, जिसके लिए अलर्ट जारी किया गया है।
उत्तर प्रदेश में लगातार पारा लुढ़क रहा है। हालांकि आने वाले कुछ दिनों मौसम साफ रहेगा लेकिन न्यूनतम तापमान में गिरावट देखी जा सकती है। सुबह के समय कहीं हल्की धुंध तो कहीं कोहरे का असर देखा जा रहा है। प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में अगले एक सप्ताह तक मौसम शुष्क रहने की संभावना है। न्यूनतम तापमान में और गिरावट दर्ज की जा सकती है। दिल्ली में रविवार को वायू प्रदूषण गंभीर स्थिति में बना हुआ।
जहरीली हवा में लोगों का सांस लेना मुश्किल हो गया है। आज सुबह दिल्ली में सुबह 6 बजे AQI 407 दर्ज किया गया है, जो कि बेहह ही खतरनाक है इसलिए सभी को घर के बाहर निकलते वक्त सावधानी बरतने की बेहद जरूरत है। रोहिणी, जहांगीरपुरी, अक्षरधाम, आनंद विहार, नरेला, बुराड़ी समेत कई स्थानों पर AQI 400 पार पहुंच गया।
Edited By : Chetan Gour