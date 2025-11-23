Weather Update : उत्तर भारत में सर्दी का कहर, इन राज्यों में शीतलहर बढ़ाएगी मुश्किलें

Weather Update News : उत्तर भारत के ग्रामीण और मैदानी इलाकों में तापमान तेजी से नीचे गिर रहा है। इस बीच ठंड ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। उत्तराखंड के सभी जिलों में तापमान तेजी से नीचे गिर रहा है। न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने का अनुमान है। वहीं हिमाचल प्रदेश में कुछ जगहों पर बर्फबारी हो रही है। मध्यप्रदेश में सुबह का घना कोहरा नए संकट के रूप में उभर रहा है। छत्तीसगढ़ में मौसम में उतार चढ़ाव का दौर जारी है। मौसम विभाग के मुताबिक, दिल्ली, उत्‍तर प्रदेश, बिहार समेत कई राज्यों में शीतलहर लोगों की मुश्किलें बढ़ाएगी।

मौसम विभाग का अनुमान है कि राज्य में अगले 3 दिनों के तापमान में 2 से 3 डिग्री तक की वृद्धि हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक, दिल्ली, उत्‍तर प्रदेश, बिहार समेत कई राज्यों में शीतलहर लोगों की मुश्किलें बढ़ाएगी।





उत्तर प्रदेश में सुबह-शाम तापमान में कमी आएगी। सुबह के समय 10 से 15 किलोमीटर की रफ्तार से हवा भी चलेगी। आज सभी जिलों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक, आने वाले दिनों में देश के अलग-अलग राज्यों में कोहरा, तापमान में गिरावट और बारिश को लेकर तरह-तरह के अलर्ट जारी किए जाएंगे।

