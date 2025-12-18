Weather Update : देशभर में ठंड और कोहरे का डबल अटैक, इन राज्यों में बारिश का अलर्ट

Weather Update News : दिसंबर में मौसम अपना रुख तेजी से बदल रहा है। उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे की चादर है, जबकि दक्षिण भारत में भारी बारिश का सिलसिला जारी है। आने वाले दिनों में न्यूनतम तापमान में और गिरावट हो सकती है। वहीं उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर के ऊंचाई वाले स्थानों पर आज से ही वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के दस्तक देने से बारिश और बर्फबारी का क्रम शुरू हो सकता है, जो अगले 4 दिन तक रुक-रुक जारी रह सकता है। उधर, मध्य भारत में भी शीतलहर और कोहरे से ठिठुरन बढ़ेगी। शीतलहर और घने कोहरे से लोगों की परेशानी बढ़ती जा रही है। कई जगहों पर दुर्घटना की खबर सामने आ रही है।
मध्य भारत में भी शीतलहर और कोहरे से ठिठुरन बढ़ेगी। शीत लहर और घने कोहरे से लोगों की परेशानी बढ़ती जा रही है। कई जगहों पर दुर्घटना की खबर सामने आ रही है। मध्य प्रदेश में ठंड ने अब पूरी तरह से अपनी पकड़ बना ली है। शीतलहर के साथ कड़ाके की सर्दी और कोहरे की रफ्तार में बढ़ोतरी होती जा रही है। दिन-रात ठंडी हवाएं, सुबह और रात के समय घना कोहरा और कई जिलों में शीतलहर की स्थिति बनी रहेगी। जिससे आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है।
दिल्ली-एनसीआर में सर्दी के साथ पॉल्यूशन और कोहरा रफ्तार पकड़ता जा रहा है। धुंध और कोहरे के डबल अटैक से समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। राजस्थान में शीतलहर चलने के कारण कई इलाकों में तापमान में गिरावट होने से कड़ाके की ठंड का एहसास हो रहा है। जम्मू-कश्मीर में 4 दिन बादलों की आवाजाही और बारिश के साथ बर्फबारी को लेकर अलर्ट जारी रखा है।
फिलहाल घाटी का तापमान जमाव बिंदु के आसपास बना हुआ है और पहाड़ियां कोहरे से ढंकी नजर आ रही हैं। उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब में अगले 2 दिन में बारिश का पूर्वानुमान जारी किया गया है, जिसके बाद शीतलहर व कोहरे के ग्राफ में तेजी से इजाफा होगा।
दक्षिण भारत में अभी भी मौसमी गतिविधियां हो रही हैं। खासकर पिछले 15 दिनों से तमिलनाडु में आंधी-बारिश से जनजीवन प्रभावित है। तमिलनाडु, पुडुचेरी और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के कुछ हिस्सों में आंधीनुमा तेज हवाएं और आकाशीय बिजली कड़कने के साथ बारिश जारी रहने का अनुमान है। साथ ही तेज सर्द हवाओं के चलने से तापमान में तेजी से गिरावट दर्ज की जाएगी, जिससे कड़ाके की ठंड से परेशानी पड़ेगी।
शिमला में मौसम साफ बना हुआ है, लेकिन ठंड का असर लगातार बढ़ता जा रहा है। आज का न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। पिछले 24 घंटों में बारिश नहीं हुई है और हवा में नमी भी कम बनी हुई है।
